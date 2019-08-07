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Настоятель Красного костела Завальнюк инициировал международный конгресс пчеловодов в Минске
Источник материала: Партизан
Международный пчеловодческий конгресс пройдет в Беларуси в 2020 году. Такую инициативу поддержал заместитель премьер-министра Владимир Дворник,
Настоятель минского костела святых Симеона и Елены (Красный костел) Владислав Завальнюк обратился к вице-премьеру с предложением провести в Минске в сентябре 2020 года международный конгресс федерации пчеловодческих организаций Европы и Азии. По его словам, на конгресс могут приехать от 3 тыс. до 5 тыс. человек.
Владимир Дворник одобрил инициативу, согласившись, что проведение такого мероприятия позволит повысить привлекательность страны. Он поинтересовался возможностями финансирования мероприятия с учетом ограничений для госфинансирования, которые есть в законодательстве, на что Владислав Завальнюк ответил, что средства будут изысканы.
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Международный пчеловодческий конгресс пройдет в Беларуси в 2020 году. Такую инициативу поддержал заместитель премьер-министра Владимир Дворник, передает БЕЛТА.
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