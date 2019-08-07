ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Настоятель Красного костела Завальнюк инициировал международный конгресс пчеловодов в Минске

07.08.2019 20:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Международный пчеловодческий конгресс пройдет в Беларуси в 2020 году. Такую инициативу поддержал заместитель премьер-министра Владимир Дворник, передает БЕЛТА.



Настоятель минского костела святых Симеона и Елены (Красный костел) Владислав Завальнюк обратился к вице-премьеру с предложением провести в Минске в сентябре 2020 года международный конгресс федерации пчеловодческих организаций Европы и Азии. По его словам, на конгресс могут приехать от 3 тыс. до 5 тыс. человек.

Владимир Дворник одобрил инициативу, согласившись, что проведение такого мероприятия позволит повысить привлекательность страны. Он поинтересовался возможностями финансирования мероприятия с учетом ограничений для госфинансирования, которые есть в законодательстве, на что Владислав Завальнюк ответил, что средства будут изысканы.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный пчеловодческий конгресс пройдет в Беларуси в 2020 году. Такую инициативу поддержал заместитель премьер-министра Владимир Дворник, передает БЕЛТА.
 
Новости дня
Новости разные
 
8 августа циклон принесёт в Беларусь сильные дожди, грозы и порывистый ветер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика