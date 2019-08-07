Настоятель Красного костела Завальнюк инициировал международный конгресс пчеловодов в Минске









Владислав Завальнюк обратился к вице-премьеру с предложением провести в Настоятель минского костела святых Симеона и Елены (Красный костел)обратился к вице-премьеру с предложением провести в Минске в сентябре 2020 года международный конгресс федерации пчеловодческих организаций Европы и Азии. По его словам, на конгресс могут приехать от 3 тыс. до 5 тыс. человек.





Владимир Дворник одобрил инициативу, согласившись, что проведение такого мероприятия позволит повысить привлекательность страны. Он поинтересовался возможностями финансирования мероприятия с учетом ограничений для госфинансирования, которые есть в законодательстве, на что Владислав Завальнюк ответил, что средства будут изысканы.



