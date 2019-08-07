Президент Кыргызстана вернулся в Бишкек, срочно созывает Совет безопасности

Источник материала: Интерфакс

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков намерен в четверг провести заседание Совета безопасности страны, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Сооронбай Жээнбеков 7 августа, прервав свой краткосрочный недельный отпуск, приехал в Бишкек, 8 августа утром, в первой половине дня президент Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совета безопасности Кыргызской Республики", - сообщили в пресс-службе

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось.

В ходе операции пострадали 15 человек, один из них - сотрудник спецназа - скончался от полученных травм.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.