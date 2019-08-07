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С 8 по 11 августа ГАИ Минска уделит особое внимание нарушениям ПДД
Источник материала: Интерфакс
Столичная Госавтоинспекция продолжает проводить мероприятия, направленные на обеспечение дорожной безопасности и профилактики асоциального поведения отдельных категорий участников дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции.
С 8 по 11 августа в вечернее и ночное время будут проводиться усиленные отработки на отдельных участках дорог столицы.
Особое внимание будет уделено предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей, водителей, не имеющих права управления, нарушающих скоростные режимы движения, а также управляющих транспортными средствами, которые не имеют допуска к участию в дорожном движении.
В ГАИ столицы также уточнили, что в мероприятиях будут задействованы специальные технические средства, позволяющие производить контроль за т/с, передвигающимися в потоке в режиме реального времени.
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Столичная Госавтоинспекция продолжает проводить мероприятия, направленные на обеспечение дорожной безопасности и профилактики асоциального поведения...
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