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С 8 по 11 августа ГАИ Минска уделит особое внимание нарушениям ПДД

07.08.2019 22:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Столичная Госавтоинспекция продолжает проводить мероприятия, направленные на обеспечение дорожной безопасности и профилактики асоциального поведения отдельных категорий участников дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции.

С 8 по 11 августа в вечернее и ночное время будут проводиться усиленные отработки на отдельных участках дорог столицы.

Особое внимание будет уделено предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей, водителей, не имеющих права управления, нарушающих скоростные режимы движения, а также управляющих транспортными средствами, которые не имеют допуска к участию в дорожном движении.

В ГАИ столицы также уточнили, что в мероприятиях будут задействованы специальные технические средства, позволяющие производить контроль за т/с, передвигающимися в потоке в режиме реального времени.

 
 
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Столичная Госавтоинспекция продолжает проводить мероприятия, направленные на обеспечение дорожной безопасности и профилактики асоциального поведения...
 
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