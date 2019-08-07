В Ачинском районе снят режим ЧС

Источник материала: Интерфакс

Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за взрывов боеприпасов на территории военного склада, снят на всей территории Ачинского района Красноярского края.

"Глава Ачинского района Евгений Розанчугов подписал постановление "О снятии режима функционирования чрезвычайной ситуации" на всей территории Ачинского района с 20:00 часов 07.08.2019", - говорится в сообщении на сайте администрации района.

Уточняется, что решение принято в связи с ликвидацией последствий и угрозы распространения чрезвычайной ситуации.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник, 5 августа, на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинска был введен режим ЧС, который отменен во вторник.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, восемь получили ранения.