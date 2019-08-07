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Планы по проведению совета глав правительств ЕАЭС не изменились из-за операции по задержанию Атамбаева - пресс-секретарь премьера Кыргызстана

07.08.2019 21:19 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

События в селе Кой-Таш не повлияют на планы по проведению в Кыргызстане на берегу озера Иссык-Куль в 250 километрах от Бишкека совета глав правительств Евразийского экономического союза, заявил в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана Адилет Султаналиев.

"Все по плану, графики прибытия делегаций остаются без изменений, подготовительные мероприятия проводятся по плану", - сказал Султаналиев.

8-9 августа в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область, север Киргизии), как ожидается, состоится очередное заседание глав правительств Евразийского экономического союза. Ожидается, что в Кыргызстан прибудут главы правительств всех стран интеграционного союза. Прибытие официальных делегаций ожидается 8 августа, заседание запланировано на 9 августа.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента пока не удалось, в ходе операции пострадали 15 человек

 
 
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События в селе Кой-Таш не повлияют на планы по проведению в Кыргызстане на берегу озера Иссык-Куль в 250 километрах от Бишкека совета глав правительств Евразийского...
 
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