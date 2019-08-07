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Часть сторонников Атамбаева забаррикадировалась внутри его дома, ждет второго штурма

07.08.2019 21:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева забаррикадировались внутри его дома в селе Кой-Таш и ждут, когда прибудет спецназ для проведения второй волны штурма, сообщает "Акипресс"

"Часть сторонников забаррикадировалось внутри дома. Они ждут прибытия спецназа", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент "Интерфакса", к селу Кой-Таш приближаются машины с сиренами.

Кроме того, сообщается, что сотрудники МВД Кыргызстана собираются у министерства, была объявлена тревога. По данным СМИ, начальник службы дал приказ снаряжаться щитами и касками, планируется выезд.

Ворота ГКНБ огорожены железными ограждениями, передает "Акипресс"

Ранее в штабе бывшего президента заявили, что бойцы вынуждены были сдаться под давлением его сторонников, которые окружили спецназ в доме Атамбаева и заставили их покинуть здание.

Позже в ГКНБ опровергли эту информацию. "Это не соответствует действительности, в настоящее время спецоперация продолжается", - заявили в ГКНБ.

По последним данным, Атамбаев не задержан, он находится у себя в доме.

 
 
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Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева забаррикадировались внутри его дома в селе Кой-Таш и ждут, когда прибудет спецназ для проведения второй...
 
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