Фионна Гибб: «Я получила много подарков – книги, лён, картины. И даже сейчас от Президента я получила шоколад»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Официальный Лондон в Минске три с половиной года представляла Фионна Гибб. Ее встреча с Александром Лукашенко состоялась по случаю окончания дипломатической миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подробности в видеоматериале .

Работа Фионны Гибб в Беларуси тесно переплелась с жизнью частной. Она призналась, что из Минска увезет внушительный багаж.





Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:

Я получила много подарков – книги, лен, картины. И даже сейчас от Президента я получила шоколад. Мне очень нравится шоколад.





Фионну Гибб на посту посла Великобритании в Беларуси сменит Жаклин Перкинс. Ее стаж как дипломата 30 лет. Сейчас она проходит подготовку – учит язык.

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