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Фионна Гибб: «Я получила много подарков – книги, лён, картины. И даже сейчас от Президента я получила шоколад»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Официальный Лондон в Минске три с половиной года представляла Фионна Гибб. Ее встреча с Александром Лукашенко состоялась по случаю окончания дипломатической миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа Фионны Гибб в Беларуси тесно переплелась с жизнью частной. Она призналась, что из Минска увезет внушительный багаж.
Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
Фионну Гибб на посту посла Великобритании в Беларуси сменит Жаклин Перкинс. Ее стаж как дипломата 30 лет. Сейчас она проходит подготовку – учит язык.
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Фионна Гибб: «Я получила много подарков – книги, лён, картины. И даже сейчас от Президента я получила шоколад»
Новости Беларуси. Официальный Лондон в Минске три с половиной года представляла Фионна Гибб. Ее встреча с Александром Лукашенко состоялась по случаю окончания...
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