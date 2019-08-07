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Фионна Гибб: «Я получила много подарков – книги, лён, картины. И даже сейчас от Президента я получила шоколад»

07.08.2019 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Официальный Лондон в Минске три с половиной года представляла Фионна Гибб. Ее встреча с Александром Лукашенко состоялась по случаю окончания дипломатической миссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все подробности в видеоматериале.

Работа Фионны Гибб в Беларуси тесно переплелась с жизнью частной. Она призналась, что из Минска увезет внушительный багаж.

Фионна Гибб: «Я получила много подарков – книги, лён, картины. И даже сейчас от Президента я получила шоколад»

Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси:
Я получила много подарков – книги, лен, картины. И даже сейчас от Президента я получила шоколад. Мне очень нравится шоколад.

Фионна Гибб: «Я получила много подарков – книги, лён, картины. И даже сейчас от Президента я получила шоколад»

Фионну Гибб на посту посла Великобритании в Беларуси сменит Жаклин Перкинс. Ее стаж как дипломата 30 лет. Сейчас она проходит подготовку – учит язык.

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Люди в материале: Фионна Гибб
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Официальный Лондон в Минске три с половиной года представляла Фионна Гибб. Ее встреча с Александром Лукашенко состоялась по случаю окончания...
 
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