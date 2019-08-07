Генпрокуратура не разделяет опасений бизнеса относительно налоговой инициативы КГК

Источник материала: Ежедневник





Бизнес-сообщество увидело в инициативе КГК практически аналогичные формулировки, которые содержались в «лжепредпринимательском» указе №488. Генпрокуратура предлагает не торопиться с выводами и дождаться правоприменительной практики.

Как ранее сообщал "Ежедневник" , КГК приняло постановление №3 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 года №151», которым утвердил инструкцию о порядке составления и направления заключений об установлении оснований, влекущих корректировку налоговой базы и (или) суммы налога (сбора).

Инструкция насторожила представителей бизнеса: в ней они увидели практически аналогичные формулировки, которые содержались в одиозном для бизнеса указе №488, отмены которого так долго добивалось бизнес-сообщество.

И хотя указ №488 все же отменили, по мнению многих экспертов, по сути своей он был трансформирован в ст.33 Налогового кодекса.

Документы не влияют на проблемы

Как заметил на расширенном заседании Консультационно-координационного совещания деловых сообществ экономист Леонид Фридкин, на самом деле указ №488 не решал проблем борьбы с лжепредпринимательством, фирмами-однодневками и тем более с теми, кто пытался отлынивать от налогов.

«И вполне логично получалось, что он больше карал тех, кто подвернется под руку, чем тех, кто целенаправленно отходил от уплаты налогов. Поэтому бизнес-сообщество так добивалось его отмены», – сказал он.

Однако, признал эксперт, было понятно, что так просто его не отменят: ведь нужно соблюсти баланс интересов государства и бизнеса. Поэтому и появился пункт 4 ст.33 НК.

«И хотя п.4 ст.33 НК и задается благой целью борьбы с уходом от налогов, при этом данные документы никак не влияют на причины и основные инструменты, которые порождают эти явления», – заметил он.

Леонид Фридкин обратил внимание на то, что зачастую компании уходят от уплаты налогов, потому что они не в состоянии обеспечить достаточную доходность при том уровне налогообложения, который сегодня есть.

На его взгляд, в первую очередь надо скорректировать п.4.ст.33 НК и оговорить в нем четко, какие критерии заведомо не являются основанием для корректировки налоговой базы.

Что с правоприменительной практикой?

В общем и целом, эксперты и бизнес-сообщество обеспокоены одним: какова будет правоприменительная практика новой инициативы КГК. Предприниматели еще не забыли указ 488, практика применения которого оказала негативное воздействие на белорусский бизнес.

Между тем, представители Генпрокуратуры придерживаются мнения, что бизнес-сообщество подняло шум вокруг инструкции заблаговременно.

«Всех волнует правоприменительная практика, так давайте мы ее дождемся, а уже потом будем поднимать шум», – предложила старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления Генеральной прокуратуры Беларуси Татьяна Жданова.

По ее словам, данное постановление – это не законодательный акт, а лишь инструкция, регламентирующая деятельность одного органа, – Департамента финансовых расследований (ДФР).

«Хочу обратить внимание, что согласно пункту 3 инструкции заключение будет составляться только при наличии оснований, указанных в п.4 ст.33 НК. То есть только при наличии этих оснований ДФР имеет право составить данное заключение», – заметила она.

«А рассылка «писем счастья» всем – это еще не проверка, не предписание, это иформация, которая никого ни к чему не обязывает, – добавила Жданова. – Если субъект хозяйствования уверен, что когда к нему придет проверка, он сможет доказать наличие хозяйственной операции, показать в документации, что вот материалы, вот сырье и произведенная из него продукция, а вот уплаченные с этого налоги, он может спать спокойно».

При этом данная внеплановая проверка может и не последовать, подчеркнула прокурор, а если она и последует, то будет проводиться исключительно с соблюдением требований налогового законодательства, в первую очередь п.4 ст.33.

На что ей возразила депутат Палаты представителей Анна Конопацкая.

«Любая проверка сказывается на деятельности предпринимателя, и это, прежде всего, затраты. Если субъект хозяйствования получил «письмо», он потратит очень много сил, времени и средств для того, чтобы нанять юристов, аудиторов, чтобы «отбиться», – заметила она.

Что предлагает бизнес-сообщество?

Если кратко, то бизнес-сообщество считает, что инструкция КГК ввергнет бизнес в создание дополнительных контрольных мероприятий во взаимоотношениях с контрагентами. Также контрольные органы вернуться к ведению очередного списка – информации о составленных заключениях и подготовке и рассылке очередных «писем счастья», которые влекут за собой корректировку налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате (зачету, возврату) налога (сбора).

Бизнес-сообщество считает также недостаточно продуманной норму инструкции в части направления информации (пункт 8) контрагентам субъектов, в отношении которого составлено заключение по единственному критерию – период совершения хозяйственных операций.

«Полагаем, что основанием для корректировки налоговой базы и суммы подлежащего уплате налога должны служить установленные виновные действия самого плательщика по операциям в соответствии с обстоятельствами, установленными Налоговым кодексом», – придерживается мнения бизнес.

В связи с этим представители бизнес-сообщества обращаются с просьбой к КГК и Совету министров внести изменения и дополнения в инструкцию и исключить необоснованные требования к субъектам хозяйствования. А Генеральной прокуратуру и Министерство юстиции просят провести экспертизу постановления и потребовать приведения инструкции в соответствие с нормами Налогового кодекса и Конституции.