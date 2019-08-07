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Концерт в поле: для хлеборобов из ОАО “Горецкое” выступил целый ансамбль

08.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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На уборке зерновых не остаются без дела и работники культуры — артисты выступают перед механизаторами прямо в полях. Сегодня концерт для комбайнеров и водителей из ОАО “Горецкое” дал ансамбль народной песни “Рактяночка”.

 

Концерт в поле: для хлеборобов из ОАО “Горецкое” выступил целый ансамбль

 

Концерт в поле: для хлеборобов из ОАО “Горецкое” выступил целый ансамбль

 

 

Концерт в поле: для хлеборобов из ОАО “Горецкое” выступил целый ансамбль

 

Концерт в поле: для хлеборобов из ОАО “Горецкое” выступил целый ансамбль

 

Концерт в поле: для хлеборобов из ОАО “Горецкое” выступил целый ансамбль

 

Концерт в поле: для хлеборобов из ОАО “Горецкое” выступил целый ансамбль

 

Концерт в поле: для хлеборобов из ОАО “Горецкое” выступил целый ансамбль

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  На уборке зерновых не остаются без дела и работники культуры — артисты выступают перед механизаторами прямо в полях. Сегодня концерт для комбайнеров и водителей...
 
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