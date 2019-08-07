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Беларусь накроет Xaver. Сегодня сильные дожди, грозы и ветер

08.08.2019 00:50 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Штормовое предупреждение объявлено синоптиками на 8 августа из-за циклона Xaver, который принесет сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

8 августа на большей части территории Беларуси прогнозируются грозы, утром и днем сильные дожди, а во второй половине дня во многих районах — усиление ветра северо-западного направления порывами до 15–20 м/с, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В столице будет дождь, возможно, сильный возможен сильный дождь, во второй половине дня — усилится ветер до 15–20 м/с, передают «Минск-новости».

Температура минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +17..+23°С, по юго-востоку +24..+29°С.

9 и 10 августа пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью 9 августа будет +10..+15°С, днем +18..+24°С, по югу +25..+27°С, сообщает «Белгидромет».

10 августа ночью ожидается +8..+13°С, местами +6..+7°С, днем от +20°С по северо-востоку до +29°С по юго-западу страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Штормовое предупреждение объявлено синоптиками на 8 августа из-за циклона Xaver, который принесет сильные дожди, грозы и порывистый ветер.
 
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