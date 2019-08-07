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Смотрите, как выглядит циклон Xaver, которым нас пугают
08.08.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Действительно, огромные области попадают
Между тем, если проанализировать вероятную траекторию перемещения циклона, можно понять, что он пройдёт чуть севернее Бреста.
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Действительно, огромные области попадают под действие циклона, который уже утром будет в Бресте, однако основная часть осадков обещает выпасть где-то к обеду. ...
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