Смотрите, как выглядит циклон Xaver, которым нас пугают

Источник материала: Виртуальный Брест

Действительно, огромные области попадают под действие циклона , который уже утром будет в Бресте, однако основная часть осадков обещает выпасть где-то к обеду.





Между тем, если проанализировать вероятную траекторию перемещения циклона, можно понять, что он пройдёт чуть севернее Бреста.