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Смотрите, как выглядит циклон Xaver, которым нас пугают

08.08.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Действительно, огромные области попадают под действие циклона, который уже утром будет в Бресте, однако основная часть осадков обещает выпасть где-то к обеду.

Смотрите, как выглядит циклон Xaver, которым нас пугают

Между тем, если проанализировать вероятную траекторию перемещения циклона, можно понять, что он пройдёт чуть севернее Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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