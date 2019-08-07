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В Пинске открыли детский садик на 240 мест

08.08.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На его строительство потратили почти 8 миллионов рублей.

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

На открытии детского сада было много детей

Это первое дошкольное учреждение в районе новостроек «Радужный» столицы Полесья, в это микрорайоне проживает около 10 тысяч человек.

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Разноцветные трёхэтажные корпуса детского сада, на первых этажах разместят самых маленьких

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Представители министерств, местных и областных властей прибыли на открытие

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Руководитель Брестской области Анатолий Лис и директор нового детского сада Ирина Заньковец

Строительство детсада финансировалось за счёт областного бюджета. На объект было выделено порядка 8 миллионов рублей, но пинские строители за счёт интенсивности работ сумели вложиться в сумму 7,7 миллионов рублей.

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

На открытии детского сада присутствовали педагоги соседней СШ №10

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Выступление для гостей

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Символический ключ от строителей

В новом трёхэтажном здании детского сада предусмотрены необходимые для развития детей помещения: бассейн, ресурсный центр, компьютерный кабинет, музыкальный и спортивный залы. Во дворе обустроены игровые площадки.

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Корпуса

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Игровые площадки

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

В детском саду будет обучаться 13 групп, малыши от 2 до 3 лет будут находиться на первом этаже, дети старшего возраста займут верхние этажи.

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Воспитанники нового детского сада приветствуют гостей

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Красная лента

Напомним, генеральным планом развития Пинска предусмотрено строительство школы-сада на 400 мест в микрорайоне «Радужный».

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Бассейн в детском саду

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Пищеблок

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Спальная комната

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Физкультурный зал

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Игровая комната

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

В детсаду много игрушек

В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Играем с мамой

 
 
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