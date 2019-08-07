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В Пинске открыли детский садик на 240 мест
08.08.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На его строительство потратили почти 8 миллионов рублей.
На открытии детского сада было много детей
Это первое дошкольное учреждение в районе новостроек «Радужный» столицы Полесья, в это микрорайоне проживает около 10 тысяч человек.
Разноцветные трёхэтажные корпуса детского сада, на первых этажах разместят самых маленьких
Представители министерств, местных и областных властей прибыли на открытие
Руководитель Брестской области Анатолий Лис и директор нового детского сада Ирина Заньковец
Строительство детсада финансировалось за счёт областного бюджета. На объект было выделено порядка 8 миллионов рублей, но пинские строители за счёт интенсивности работ сумели вложиться в сумму 7,7 миллионов рублей.
На открытии детского сада присутствовали педагоги соседней СШ №10
Выступление для гостей
Символический ключ от строителей
В новом трёхэтажном здании детского сада предусмотрены необходимые для развития детей помещения: бассейн, ресурсный центр, компьютерный кабинет, музыкальный и спортивный залы. Во дворе обустроены игровые площадки.
Корпуса
Игровые площадки
В детском саду будет обучаться 13 групп, малыши от 2 до 3 лет будут находиться на первом этаже, дети старшего возраста займут верхние этажи.
Воспитанники нового детского сада приветствуют гостей
Красная лента
Бассейн в детском саду
Пищеблок
Спальная комната
Физкультурный зал
Игровая комната
В детсаду много игрушек
Играем с мамой
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На его строительство потратили почти 8 миллионов рублей. На открытии детского сада было много детей Это первое дошкольное учреждение в районе новостроек...
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