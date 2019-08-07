В Пинске открыли детский садик на 240 мест

Источник материала: Виртуальный Брест

На его строительство потратили почти 8 миллионов рублей.





На открытии детского сада было много детей

Это первое дошкольное учреждение в районе новостроек «Радужный» столицы Полесья, в это микрорайоне проживает около 10 тысяч человек.





Разноцветные трёхэтажные корпуса детского сада, на первых этажах разместят самых маленьких





Представители министерств, местных и областных властей прибыли на открытие









Руководитель Брестской области Анатолий Лис и директор нового детского сада Ирина Заньковец

Строительство детсада финансировалось за счёт областного бюджета. На объект было выделено порядка 8 миллионов рублей, но пинские строители за счёт интенсивности работ сумели вложиться в сумму 7,7 миллионов рублей.





На открытии детского сада присутствовали педагоги соседней СШ №10





Выступление для гостей





Символический ключ от строителей

В новом трёхэтажном здании детского сада предусмотрены необходимые для развития детей помещения: бассейн, ресурсный центр, компьютерный кабинет, музыкальный и спортивный залы. Во дворе обустроены игровые площадки.





Корпуса





Игровые площадки





В детском саду будет обучаться 13 групп, малыши от 2 до 3 лет будут находиться на первом этаже, дети старшего возраста займут верхние этажи.





Воспитанники нового детского сада приветствуют гостей





Красная лента

Напомним , генеральным планом развития Пинска предусмотрено строительство школы-сада на 400 мест в микрорайоне «Радужный».





Бассейн в детском саду





Пищеблок





Спальная комната









Физкультурный зал





Игровая комната





В детсаду много игрушек





Играем с мамой