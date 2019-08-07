В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

Источник материала: Виртуальный Брест

Первую очередь объекта здравоохранения торжественно открыли 7 августа.





Ленточку перерезают (слева направо): председатель пинского горисполкома Иван Ребковец, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, замминистра здравоохранения Наталья Жукова и главврач Пинской центральной поликлиники Юрий Киктенко

На открытии лечебно-диагностического центра «Западный» Пинской центральной поликлиники присутствовалипредседатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова, председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец и представители областных и городских властей.





Новая поликлиника по адресу Брестская, 108





Представители министерств, областных и местных властей на открытии поликлиники

Руководитель области Анатолий Лис поздравил жителей Западного микрорайона Пинска с открытием нового социального объекта. Он заявил, что в подобные объекты приходится вкладывать средства, так как население области болеет и, чтобы не запускать эти болезни, необходимо вовремя проходить диагностику, тогда проще проходит процесс лечения.





Анатолий Лис благодарит строителей за работу

Замминистра здравоохранения Наталья Жукова отметила, что начало работать очень важное учреждение здравоохранения, которое относится к системе первичного звена оказания медпомощи.





На открытии было дождливо





Главврач пинской центральной поликлиники Юрий Киктенко получил ключ от строителей

Очень важно делать упор на профилактику и упреждения заболеваний - подчеркнула замминистра. В новом диагностическом центре, наверное, впервые в области, первичный приём пациентов будут вести врачи общей практики, которые разгрузят узких специалистов.





Гости осматривают новую поликлинику





Первичный приём будут вести врачи общей практики





В Западном микрорайоне Пинска проживает порядка 30 тысяч человек взрослого населения и ещё примерно 10 тысяч детей, которые будут обслуживаться в новой поликлинике, разгрузив оставшиеся две.





Кабинет рентген-диагностики





Лаборатория





По словам властей, штат новой поликлиники полностью укомплектован

В новой поликлинике вводится электронный документооборот (медкарты больных, и различная медицинская статистика), она полностью обеспечена врачами и медицинским персоналом, оборудована современной медтехникой.





Первые пациенты





В 2020 году планируется ввести две последующие очереди новой поликлиники: акушерско-гинекологическое и терапевтическое отделения. Анатолий Лис высказал мнение, что всё будет сделано в кратчайшие сроки:

- Это не дело, когда одновременно будет вестись приём пациентов и строительные работы, поэтому введём остальные очереди поликлиники максимально быстро.

Справка Медиа-Полесья:

Новую поликлинику в Пинском микрорайоне Западный открыли на базе закрытой в 2015 году школы-интерната для детей-сирот. Трёхэтажный учебный корпус реконструировали и открыли в нём амбулаторно-поликлиническую службу.

Введение в эксплуатацию нового объекта здравоохранения улучшило доступность к медицинской помощи жителям Западного и Серевро-Западного микрорайонов столицы Полесья. До этого им приходилось ехать через весь город в другие поликлиники города.

Новая поликлиника рассчитана на 240 терапевтических посещений в смену, 200 посещений педиатра в смену и 180 посещений акушеров-гинекологов в смену.

Введение в эксплуатацию первой очереди новой поликлиники обошлось бюджету в 1,6 миллиона рублей, общая стоимость объекта порядка 4 миллионов рублей.