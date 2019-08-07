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В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

08.08.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первую очередь объекта здравоохранения торжественно открыли 7 августа.

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

Ленточку перерезают (слева направо): председатель пинского горисполкома Иван Ребковец, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, замминистра здравоохранения Наталья Жукова и главврач Пинской центральной поликлиники Юрий Киктенко

На открытии лечебно-диагностического центра «Западный» Пинской центральной поликлиники присутствовалипредседатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова, председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец и представители областных и городских властей.

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

Новая поликлиника по адресу Брестская, 108

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

Представители министерств, областных и местных властей на открытии поликлиники

Руководитель области Анатолий Лис поздравил жителей Западного микрорайона Пинска с открытием нового социального объекта. Он заявил, что в подобные объекты приходится вкладывать средства, так как население области болеет и, чтобы не запускать эти болезни, необходимо вовремя проходить диагностику, тогда проще проходит процесс лечения.

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

Анатолий Лис благодарит строителей за работу

Замминистра здравоохранения Наталья Жукова отметила, что начало работать очень важное учреждение здравоохранения, которое относится к системе первичного звена оказания медпомощи.

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

На открытии было дождливо

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

Главврач пинской центральной поликлиники Юрий Киктенко получил ключ от строителей

Очень важно делать упор на профилактику и упреждения заболеваний - подчеркнула замминистра. В новом диагностическом центре, наверное, впервые в области, первичный приём пациентов будут вести врачи общей практики, которые разгрузят узких специалистов.

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

Гости осматривают новую поликлинику

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

Первичный приём будут вести врачи общей практики

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

В Западном микрорайоне Пинска проживает порядка 30 тысяч человек взрослого населения и ещё примерно 10 тысяч детей, которые будут обслуживаться в новой поликлинике, разгрузив оставшиеся две.

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

Кабинет рентген-диагностики

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

Лаборатория

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

По словам властей, штат новой поликлиники полностью укомплектован

В новой поликлинике вводится электронный документооборот (медкарты больных, и различная медицинская статистика), она полностью обеспечена врачами и медицинским персоналом, оборудована современной медтехникой.

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

Первые пациенты

В Пинске начала работать новая поликлиника. открывал её губернатор

В 2020 году планируется ввести две последующие очереди новой поликлиники: акушерско-гинекологическое и терапевтическое отделения. Анатолий Лис высказал мнение, что всё будет сделано в кратчайшие сроки:

- Это не дело, когда одновременно будет вестись приём пациентов и строительные работы, поэтому введём остальные очереди поликлиники максимально быстро.

Справка Медиа-Полесья:

Новую поликлинику в Пинском микрорайоне Западный открыли на базе закрытой в 2015 году школы-интерната для детей-сирот. Трёхэтажный учебный корпус реконструировали и открыли в нём амбулаторно-поликлиническую службу.

Введение в эксплуатацию нового объекта здравоохранения улучшило доступность к медицинской помощи жителям Западного и Серевро-Западного микрорайонов столицы Полесья. До этого им приходилось ехать через весь город в другие поликлиники города.

Новая поликлиника рассчитана на 240 терапевтических посещений в смену, 200 посещений педиатра в смену и 180 посещений акушеров-гинекологов в смену.

Введение в эксплуатацию первой очереди новой поликлиники обошлось бюджету в 1,6 миллиона рублей, общая стоимость объекта порядка 4 миллионов рублей.

 
 
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  Первую очередь объекта здравоохранения торжественно открыли 7 августа. Ленточку перерезают (слева направо): председатель пинского горисполкома Иван Ребковец,...
 
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