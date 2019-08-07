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Для тех, кто любит размах: в Минске выступит легендарный российский ансамбль

08.08.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 ноября во Дворце Республики выступит легендарный ансамбль «Березка». Хоровод «Реченька», «Калинка», кадриль «Хохломская скамейка», «Русский танец с платком», «Праздничная плясовая», «Карусель» — это и многое другое увидят минчане на большой сцене.


Фото — с официальной страницы коллектива во «ВКонтакте»

— В центре любой нашей работы — будь то лирический хоровод или веселая пляска — поэтический образ русской девушки, — говорила основатель ансамбля Н.С. Надеждина. — Мы хотим как можно ярче отразить чистоту и величие русского народного искусства.

За 70 лет «Березка» смогла стать синонимом классической славянской культуры танца, получила мировую известность и объездила с гастролями весь мир, собирая неизменные аншлаги. Уникальные танцевальные движения, занесенные в книгу рекордов Гиннесса, грандиозные номера, отточенный профессионализм и искренняя влюбленность в свое дело артистов ансамбля просто не могли оставить кого-либо равнодушным.

Когда: 7 ноября в 19.00.

Где: Дворец Республики.

Сколько: от 32 до 105 белорусских рублей.

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Вальс «Березка», хоровод «Реченька», «Калинка», кадриль «Хохломская скамейка», «Русский танец с платком», «Праздничная плясовая», «Карусель» и многие другие...
 
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