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Минспорт: будет проведена работа, чтобы указ о бесплатных занятиях спортом для школьников был реализован так, как он задуман
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благодаря указу Президента № 295 у белорусских школьников теперь появится возможность проводить уроки физкультуры не только в спортивном зале собственной школы, но и на ледовых площадках, бассейнах, кортах, велодромах и других объектах страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Правда, для этого должен быть подписан двусторонний договор о безвозмездной аренде и использовании объекта, а так же при наличии свободного времени и площадей в спорткомплексе государственной формы собственности. Как пояснили в Министерстве спорта и туризма, это решение распространяется исключительно на юридических лиц в сфере спорта и образования, содержащихся за счет бюджетных средств.
Указ вступит в силу с января 2020 года. Он позволит повысить эффективность использования спортивных сооружений и вовлечет еще больше детей в занятия физической культурой.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Ольга Демиш, начальник юридического отдела Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Изменений особенно ждут в регионах, где новые условия позволят спортивным и среднеобразовательным школам более эффективно использовать современные спортобъекты.
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Минспорт: будет проведена работа, чтобы указ о бесплатных занятиях спортом для школьников был реализован так, как он задуман
Новости Беларуси. Благодаря указу Президента № 295 у белорусских школьников теперь появится возможность проводить уроки физкультуры не только в спортивном зале...
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