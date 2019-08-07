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Минспорт: будет проведена работа, чтобы указ о бесплатных занятиях спортом для школьников был реализован так, как он задуман

08.08.2019 00:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благодаря указу Президента № 295 у белорусских школьников теперь появится возможность проводить уроки физкультуры не только в спортивном зале собственной школы, но и на ледовых площадках, бассейнах, кортах, велодромах и других объектах страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, для этого должен быть подписан двусторонний договор о безвозмездной аренде и использовании объекта, а так же при наличии свободного времени и площадей в спорткомплексе государственной формы собственности. Как пояснили в Министерстве спорта и туризма, это решение распространяется исключительно на юридических лиц в сфере спорта и образования, содержащихся за счет бюджетных средств.

Указ вступит в силу с января 2020 года. Он позволит повысить эффективность использования спортивных сооружений и вовлечет еще больше детей в занятия физической культурой.

Минспорт: будет проведена работа, чтобы указ о бесплатных занятиях спортом для школьников был реализован так, как он задуман

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Юридические лица специализированных учебно-спортивных учреждений, учреждений образования, имеют право заключения договоров безвозмездного пользования государственным имуществом (без оплаты коммунальных эксплуатационных расходов), как будет происходить до 31 декабря 2019 года.

Минспорт: будет проведена работа, чтобы указ о бесплатных занятиях спортом для школьников был реализован так, как он задуман

Ольга Демиш, начальник юридического отдела Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Принимая во внимание, что большинство таких сооружений находится в государственной собственности, я думаю, что Министерством спорта и туризма будет проведена определенная работа по вертикали, чтобы этот указ был реализован так, как он задуман. Потому что одно дело принять документ, другое дело – реализовать его достойно, чтобы все положительные моменты, эффекты, которые в него заложены, были реализованы на практике.

Изменений особенно ждут в регионах, где новые условия позволят спортивным и среднеобразовательным школам более эффективно использовать современные спортобъекты.

Люди в материале: Александр Барауля, Ольга Демиш
 
 
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Новости Беларуси. Благодаря указу Президента № 295 у белорусских школьников теперь появится возможность проводить уроки физкультуры не только в спортивном зале...
 
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