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Пранкер решил пошутить и снял видео с прокатными велосипедами. Итог - заявление в милицию

08.08.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях минский пранкер выложил видео «Велопрокат. Уничтожение арендованных велосипедов», где мужчина оставляет велосипед посреди проезжей части, крепит его на заборах и деревьях, везет в багажнике и делает другие странные вещи. Некоторые из этих действий попадают под административные правонарушения. Мы узнали у владельца проката велосипедов, как компания отреагирует на такое видео.


Скриншот видео

Ролик начинается с нецензурной лексики «*** со своими велосипедами», после чего мужчина в маске на лице якобы расписывает велосипед шеринга Kolobike. Дальше пранкер ставит велосипед посреди проезжей части на оживленном участке дороги и поперек железнодорожных путей.

Мужчина на видео расправляется с велосипедами и другими способами: вешает на дерево, кладет на капот чужого авто и в багажник машины с российскими номерами и уезжает. Последнее замечает один из водителей, пытается поговорить с пранкером, чтобы разобраться, в чем дело и куда увозят прокатный велосипед. Пранкер предлагает вызывать «полицию», после чего его догоняют ГАИ. На этом видео заканчивается.

Заметим, что у ролика больше 3,5 тысячи просмотров — заметно больше, чем у других видео его канала. 


Скриншот видео

Владелец проката велосипедов Kolobike Вадим Осипчик говорит, что пранкер хотел стать популярным на волне интереса к теме велошеринга. Поэтому Осипчик не хотел бы делать ему рекламу и оценивать действия мужчины на видео. Но заявление как минимум по двум фактам правонарушений компания составит.

— Обращусь в ГАИ, чтобы они дали правовую оценку действиям на проезжей части. Там было совершено два правонарушения на камеру. Во-первых, он перешел дорогу в неположенном месте. Во-вторых, оставил на проезжей части посторонний предмет, который мешает движению автомобилей и создает аварийную ситуацию, — говорит Осипчик.


Скриншот видео




Кстати, сотрудникам ГАИ мужчина объяснил, что взял велосипед для племянников и едет за вторым. После работы ГАИ милиционеры связались с руководством компании проката и сообщили о том, что произошло. Тогда, говорит Осипчик, они решили не писать никаких заявлений, так как не знали о видео и всех проделках пранкера.

— Больше всего меня обрадовала реакция минчан — человек на машине пытался пранкера задержать. Это такая правильная реакция.

Вадим Осипчик говорит, что сейчас количество повреждений велосипедов заметно уменьшилось. А вскоре на них еще будут установлены предупреждающие таблички с напоминанием об ответственности за нанесенный имуществу ущерб.

Напомним, представители велошеринга Kolobike после краж и порчи велосипедов написали заявления в милицию. В итоге завели несколько уголовных дел, в том числе на 14-летнего школьника, который бросал велосипед в реку ради шутки.

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Пранкер на видео якобы расправлялся с прокатными велосипедами. Так, некоторые действия попадают под административное правонарушение.
 
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