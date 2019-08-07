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Блогер спародировала российскую супермодель и попала на обложку Vogue

08.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Блогер Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, попала на обложку португальской версии модного издания Vogue, изобразив российскую супермодель Ирину Шейк. Публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте Vogue Portugal, рассказывает РБК-стиль.

Сперва Vogue опубликовал оригинальную обложку, на которой Шейк позирует в ярко-оранжевом пуловере и с массивными белыми серьгами в ушах. Позже в аккаунте появилась вторая обложка с Селестой Барбер, в ушах которой вместо серег были пластиковые крышки для стаканчиков.

«Селеста Барбер приняла наш вызов и согласилась воссоздать обложку Ирины Шейк. Результат получился настолько хорошим, что она заслуживает собственной обложки. Две обложки, один номер и много юмора. В конце концов это дело вкуса. Или нет. Решать вам», — подписали пост администраторы аккаунта Vogue Portugal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Напомним, первые пародии Барбер начала публиковать в 2015 году. Главной мишенью стала модель и инстаграм-дива Ким Кардашьян.

С тех пор глянцевый образ жизни, фитнес-модели, голливудские звезды и популярные певцы и певицы не раз становились объектом шуток пародистки. На ее инстаграм-аккаунт подписаны почти 6 млн человек. Два месяца назад американский шоумен Джимми Киммел, поразившись популярности комедиантки, пригласил ее на эфир вечернего шоу.

Все пародии австралийки можно посмотреть на ее странице celestebarber

 
 
Ссылка на источник 56
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