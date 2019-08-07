Блогер спародировала российскую супермодель и попала на обложку Vogue

Источник материала: Tut.by

Блогер Селеста Барбер, которая прославилась благодаря пародиям на фотографии знаменитостей, попала на обложку португальской версии модного издания Vogue, изобразив российскую супермодель Ирину Шейк. Публикация появилась в официальном Instagram-аккаунте Vogue Portugal, рассказывает РБК-стиль .

Сперва Vogue опубликовал оригинальную обложку, на которой Шейк позирует в ярко-оранжевом пуловере и с массивными белыми серьгами в ушах. Позже в аккаунте появилась вторая обложка с Селестой Барбер, в ушах которой вместо серег были пластиковые крышки для стаканчиков.

«Селеста Барбер приняла наш вызов и согласилась воссоздать обложку Ирины Шейк. Результат получился настолько хорошим, что она заслуживает собственной обложки. Две обложки, один номер и много юмора. В конце концов это дело вкуса. Или нет. Решать вам», — подписали пост администраторы аккаунта Vogue Portugal.

Напомним, первые пародии Барбер начала публиковать в 2015 году. Главной мишенью стала модель и инстаграм-дива Ким Кардашьян.

С тех пор глянцевый образ жизни, фитнес-модели, голливудские звезды и популярные певцы и певицы не раз становились объектом шуток пародистки. На ее инстаграм-аккаунт подписаны почти 6 млн человек. Два месяца назад американский шоумен Джимми Киммел, поразившись популярности комедиантки, пригласил ее на эфир вечернего шоу.

Все пародии австралийки можно посмотреть на ее странице celestebarber