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Абоненты life:) жалуются на платную подписку. Оператор: «Они сами подписались на услуги»

08.08.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 42.TUT.BY обратилась читательница Мария, которая считает, что мобильный оператор life:) подключил ее к платным услугам без ее ведома. Позже о подобной проблеме сообщил еще один абонент оператора. Мы попросили life:) прокомментировать, как такое могло получиться.


Фото: Yura Fresh / unsplash.com

«Чтобы подписаться, ничего не нужно делать, а отказаться — надо слать СМС»

Не так давно Мария узнала, что 16 июля у нее была активирована подписка на сайт islandmob.by — 30 копеек в день.

— По словам оператора, это можно подключить, если нажать на какой-то рекламный баннер на сайте, — говорит Мария. — Но я не хожу по сомнительным сайтам и не нажимаю на баннеры, за исключением случаев, когда они мешают читать нужную информацию, чтобы закрыть надоедливое окно. И здесь подвох: при нажатии «Отказаться» может быть активировано подключение. А СМС о том, что меня кто-то на что-то подписал, как и другие обильные спам-рассылки, можно ненамеренно проигнорировать — как и случилось со мной. В итоге только спустя полмесяца я случайно узнала, что с меня ежедневно списывают 30 копеек, что в сумме за месяц составит 10 рублей. Однако в истории своего браузера за 16 июля я не нашла никаких похожих ссылок.

Также Мария обнаружила СМС с уведомлением, что с нее снимают деньги еще за одну услугу — 3 июля была активирована подписка на контент для взрослых: 42 копейки в день. Но, по ее словам, в истории браузера за ту дату нет никаких подозрительных сайтов — только поиск товаров для дома, кроссовок и книги.

Отметим, что здесь может быть «вина» ее телефона марки Meizu. Несколько лет назад на форуме 4pda обсуждали приложение App store (Hot apps или com.xrom.intl.appcenter), которое наблюдалось в версиях 4.1.240−2018032610 и 4.3.010−2018052210.

«Данное приложение используется (разработчиками? поставщиками телефонов? производителем? вирусописателями?) для генерации сомнительного рекламного трафика на сайты контекстной рекламы, порнхабы, кликеры, wap-click-подписки и т. п., — писал владелец телефона Meizu. — В день приложение посещало от 10 до 30 различных сайтов по нескольку раз, маскировалось под человека, проставляло галочки в чекбоксах на различных сайтах и т. п., тем самым кушало мобильный трафик и АКБ».

Мария не исключает, что подписки могли активироваться случайно — например, когда она закрыла надоедливый баннер или же на него нечаянно кликнул ребенок.

— Но какое имеет право оператор давать мой номер телефона сторонним сервисам и подключать к чему бы то ни было, если сама я этот номер никому не сообщала, а использую как доступ в интернет? Такого рода услуги должны требовать более чем одного действия. Как минимум для согласия должны отправляться СМС абонентам, а не только для отключения. Выходит, чтобы подписаться, ничего не нужно делать, а чтобы отказаться — надо слать СМС, — возмущается женщина. — К тому же, если телефон в руках у ребенка, сложно проконтролировать, что он нажал и на каких сайтах побывал, несмотря на функции родительского контроля. Поэтому должно быть запрошено уточнение, достиг ли 18 лет абонент для подключения к услуге, или иные способы, подтверждающие намерения.

Позже с похожей проблемой в 42.TUT.BY обратился еще один человек: по его словам, ему подключили подписку на KidsClub без его согласия, после серфинга в интернете.

Но как же двойное подтверждение подписки?

Напомним, что в Беларуси с 10 июля действует двойное подтверждение заказа услуг интернет-подписки.

В частности, на странице с предложением платных услуг должна содержаться информация об условиях предоставления, стоимости, способе подключения и отключения доступа к услуге — крупным шрифтом.


Вот так выглядит информирование об условиях подписки на сайте islandmob.by

На сайте оператора life:) в разделе «Интернет-подписки» говорится следующее: «Чтобы подписаться, просто нажми на одном из этих сайтов кнопку „СМОТРЕТЬ“, „PLAY“ или „СКАЧАТЬ“. После этого ты автоматически попадешь на страницу с указанием названия, стоимости и условий оказания услуги. Нажимая „Подписаться“ или „ОК“, ты даешь свое согласие на подключение услуги „Интернет-подписка“. О том, что ты подписался, придет SMS с номера 3301. Условия подписки всегда можно найти на любом из этих сайтов. Также подключиться можно, отправив SMS с любым текстом на номер 3301. Стоимость подписки списывается ежедневно. Если 30 дней подряд у тебя на счете не будет денег для ее продления, подписка автоматически отключится».

Что ответил life:)?


Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Мы обратились в пресс-службу life:) с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот что нам ответили:

— Мы рассмотрели обращения и детально изучили всю информацию, полученную от партнеров. В обоих случаях абоненты сами подписались на услуги, о чем говорят логи их действий. Так как потребления контента не было, провайдер вернул абонентам средства.

Чтобы избежать случайных подписок на интернет-сервисы, с июля этого года введено двойное подтверждение. При оформлении интернет-услуги абонент действует следующим образом:

  • сначала ставит галочку в соответствующем поле, подтверждая свое согласие с правилами предоставления услуги;
  • после этого дополнительно нажимает кнопку «Подписаться и смотреть»;
  • сразу после подписки абоненту приходит SMS с информацией об активации сервиса, его стоимости и инструкцией по отключению.

Таким образом life:) старается обеспечить условия для безопасного пользования интернет-сервисами. Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Чтобы исключить неосознанные или нежелательные подписки, мы советуем абонентам быть более внимательными при серфинге в интернете и не передавать гаджеты детям.

 
 
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