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Абоненты life:) жалуются на платную подписку. Оператор: «Они сами подписались на услуги»
Источник материала: Tut.by
В 42.TUT.BY обратилась читательница Мария, которая считает, что мобильный оператор life:) подключил ее к платным услугам без ее ведома. Позже о подобной проблеме сообщил еще один абонент оператора. Мы попросили life:) прокомментировать, как такое могло получиться.
«Чтобы подписаться, ничего не нужно делать, а отказаться — надо слать СМС»
Не так давно Мария узнала, что 16 июля у нее была активирована подписка на сайт islandmob.by — 30 копеек в день.
— По словам оператора, это можно подключить, если нажать на какой-то рекламный баннер на сайте, — говорит Мария. — Но я не хожу по сомнительным сайтам и не нажимаю на баннеры, за исключением случаев, когда они мешают читать нужную информацию, чтобы закрыть надоедливое окно. И здесь подвох: при нажатии «Отказаться» может быть активировано подключение. А СМС о том, что меня кто-то на что-то подписал, как и другие обильные спам-рассылки, можно ненамеренно проигнорировать — как и случилось со мной. В итоге только спустя полмесяца я случайно узнала, что с меня ежедневно списывают 30 копеек, что в сумме за месяц составит 10 рублей. Однако в истории своего браузера за 16 июля я не нашла никаких похожих ссылок.
Также Мария обнаружила СМС с уведомлением, что с нее снимают деньги еще за одну услугу — 3 июля была активирована подписка на контент для взрослых: 42 копейки в день. Но, по ее словам, в истории браузера за ту дату нет никаких подозрительных сайтов — только поиск товаров для дома, кроссовок и книги.
Мария не исключает, что подписки могли активироваться случайно — например, когда она закрыла надоедливый баннер или же на него нечаянно кликнул ребенок.
— Но какое имеет право оператор давать мой номер телефона сторонним сервисам и подключать к чему бы то ни было, если сама я этот номер никому не сообщала, а использую как доступ в интернет? Такого рода услуги должны требовать более чем одного действия. Как минимум для согласия должны отправляться СМС абонентам, а не только для отключения. Выходит, чтобы подписаться, ничего не нужно делать, а чтобы отказаться — надо слать СМС, — возмущается женщина. — К тому же, если телефон в руках у ребенка, сложно проконтролировать, что он нажал и на каких сайтах побывал, несмотря на функции родительского контроля. Поэтому должно быть запрошено уточнение, достиг ли 18 лет абонент для подключения к услуге, или иные способы, подтверждающие намерения.
Позже с похожей проблемой в 42.TUT.BY обратился еще один человек: по его словам, ему подключили подписку на KidsClub без его согласия, после серфинга в интернете.
Но как же двойное подтверждение подписки?
Напомним, что в Беларуси с 10 июля
В частности, на странице с предложением платных услуг должна содержаться информация об условиях предоставления, стоимости, способе подключения и отключения доступа к услуге — крупным шрифтом.
На сайте оператора life:) в разделе «Интернет-подписки»
Что ответил life:)?
Мы обратились в пресс-службу life:) с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот что нам ответили:
— Мы рассмотрели обращения и детально изучили всю информацию, полученную от партнеров. В обоих случаях абоненты сами подписались на услуги, о чем говорят логи их действий. Так как потребления контента не было, провайдер вернул абонентам средства.
Чтобы избежать случайных подписок на интернет-сервисы, с июля этого года введено двойное подтверждение. При оформлении интернет-услуги абонент действует следующим образом:
Таким образом life:) старается обеспечить условия для безопасного пользования интернет-сервисами. Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Чтобы исключить неосознанные или нежелательные подписки, мы советуем абонентам быть более внимательными при серфинге в интернете и не передавать гаджеты детям.
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Как абоненты могли подписаться на услуги и не заметить этого?
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