Зампред райисполкома встретился с жителями Красулино

Источник материала: Горецкий вестник

Вчера в агрогородке Красулино прошла встреча с населением. Информационную группу возглавил заместитель председателя райисполкома Андрей Камко.













Андрей Леонидович рассказал об итогах социально-экономического развития нашего района за первое полугодие текущего года, ответил на вопросы сельчан.









Что волнует жителей агрогородка, какую помощь в решении этих вопросов окажет местная власть — читайте в одном из ближайших номеров газеты «Горецкий вестник».





Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова