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Зампред райисполкома встретился с жителями Красулино
08.08.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вчера в агрогородке Красулино прошла встреча с населением. Информационную группу возглавил заместитель председателя райисполкома Андрей Камко.
Андрей Леонидович рассказал об итогах социально-экономического развития нашего района за первое полугодие текущего года, ответил на вопросы сельчан.
Что волнует жителей агрогородка, какую помощь в решении этих вопросов окажет местная власть — читайте в одном из ближайших номеров газеты «Горецкий вестник».
Ольга Киммель
Фото Михаила Левцова
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Вчера в агрогородке Красулино прошла встреча с населением. Информационную группу возглавил заместитель председателя райисполкома Андрей Камко. Андрей...
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