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Зампред райисполкома встретился с жителями Красулино

08.08.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Вчера в агрогородке Красулино прошла встреча с населением. Информационную группу возглавил заместитель председателя райисполкома Андрей Камко.

 

Зампред райисполкома встретился с жителями Красулино

 

Зампред райисполкома встретился с жителями Красулино

 

Зампред райисполкома встретился с жителями Красулино

 

Андрей Леонидович рассказал об итогах социально-экономического развития нашего района за первое полугодие текущего года, ответил на вопросы сельчан.

 

Зампред райисполкома встретился с жителями Красулино

 

Зампред райисполкома встретился с жителями Красулино

 

Что волнует жителей агрогородка, какую помощь в решении этих вопросов окажет местная власть — читайте в одном из ближайших номеров газеты «Горецкий вестник».

 

Зампред райисполкома встретился с жителями Красулино

 

Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Вчера в агрогородке Красулино прошла встреча с населением. Информационную группу возглавил заместитель председателя райисполкома Андрей Камко.         Андрей...
 
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