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В Ивацевичах после ДТП опрокинулась на крышу скорая
Источник материала: Tut.by
Поздно вечером 7 августа в результате ДТП в Ивацевичах перевернулась скорая, сообщает
Авария произошла после 21.00 на перекрестке улиц Ленина и Клютко. Столкнулись микроавтобус ГАЗ скорой помощи и универсал Citroen.
В результате аварии скорая перевернулась. К счастью, обошлось без жертв.
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Скорая перевернулась после столкновения с Citroen.
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