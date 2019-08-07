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В Ивацевичах после ДТП опрокинулась на крышу скорая

08.08.2019 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поздно вечером 7 августа в результате ДТП в Ивацевичах перевернулась скорая, сообщает портал «Першы Рэгiён».


Фото: Першы Рэгiён

Авария произошла после 21.00 на перекрестке улиц Ленина и Клютко. Столкнулись микроавтобус ГАЗ скорой помощи и универсал Citroen.


Фото: Першы Рэгiён

В результате аварии скорая перевернулась. К счастью, обошлось без жертв.


Фото: Першы Рэгiён

Видео: Першы Рэгiён

 
 
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Скорая перевернулась после столкновения с Citroen.
 
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