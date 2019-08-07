«Живу с бывшим в одной квартире, и он меня избил». Как действовать жертве насилия, рассказывает адвокат

Источник материала: Tut.by

Редакция LADY.TUT.BY совместно с адвокатским бюро «Ваш частный адвокат» предлагают вашему вниманию цикл статьей, посвященных проблеме домашнего насилия в нашей стране: согласно официальной статистике с начала 2019 года от насилия в семье уже погибло 55 человек. В связи с этим в рамках проекта юристы, психологи и другие эксперты прокомментируют письма читательниц и читателей, подробно разберут истории женщин и мужчин, столкнувшихся с насилием, с точки зрения права и психологии, чтобы помочь тем, кто ищет выход из непростой ситуации.



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Сегодня мы публикуем письмо женщины, которая хочет возобновить дело о побоях.

— Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в моей ситуации: я живу с бывшим супругом в одной квартире. Так получилось, что в начале апреля он меня избил, я вызвала милицию и сняла побои. Это случилось в этом году. Я написала заявление, пошла суд. В конце июня ему дали штраф и… на этом все. Оказалось, что сроки о побоях вышли. Но сроки вышли не по моей вине, а по вине работников милиции. Могу ли я возобновить дело о побоях и что для этого нужно?

Комментарий адвоката

Татьяна Семешко адвокат Минской областной коллегии адвокатов управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»

— Вы пишете: «сроки о побоях вышли». И тут же отмечаете, что был суд в конце июня, бывшему мужу дали штраф. Возникает закономерный вопрос: за что вашему супругу был дан штраф, если сроки привлечения к ответственности вышли? Ответить на вопрос без получения дополнительной информации невозможно.

Кроме того, не хватает конкретики по делу.

Так, например, в зависимости от тяжести причиненных телесных повреждений действия нарушителя могут квалифицироваться не только по Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП Республики Беларусь), но и по статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — УК Республики Беларусь).

Учитывая сроки, которые вы упоминаете в своем письме, высока вероятность того, что речь идет об административном процессе.

Следует знать: административное взыскание может быть наложено не позднее двух месяцев со дня совершения административного правонарушения (п. 1 ч.1 ст. 7.6 КоАП Республики Беларусь).

Важно: возможность восстановления этого срока законодательством не предусмотрена. При этом не имеет значения, что стало причиной его пропуска.

Так звучит общее правило. К сожалению, для более детальной консультации информации, изложенной в вашем обращении, недостаточно.

Отмечу также, что подобные вопросы в практике адвокатов нашего бюро возникают регулярно. Многие жертвы насилия оказываются не готовы адекватно, оперативно и юридически грамотно реагировать на примененную в отношении них агрессию. Впоследствии это нередко становится причиной того, что виновному лицу удается избежать установленной законом ответственности.

Поэтому во избежание этого ниже приведена определенная инструкция, базовая последовательность действий, которая сможет помочь людям, подвергшимся насилию.



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Шаг первый. Обращение за медицинской помощью

Сделать это можно, вызвав скорую медицинскую помощь по телефону «103» либо обратившись в ближайший травмпункт.

Во-первых, вы получите необходимую помощь, во-вторых — зафиксируете причиненные вам телесные повреждения. Важно проследить, чтобы все они были отражены в документе, составленном по итогу вашего осмотра. Телесные повреждения имеют свойство проходить спустя различные периоды времени. Своевременный и полный первичный осмотр медиками снимет проблему доказывания того, что те или иные повреждения действительно имели место.

Шаг второй. Обращение в правоохранительные органы

Делать это я рекомендую по телефону «102». Вместо этого, безусловно, можно обратиться в ближайшее подразделение милиции. Однако во втором случае высока вероятность того, что к моменту осмотра сотрудниками места происшествия по различным причинам следы и доказательства применения в отношении вас насилия могут быть утрачены.

Прибывшие же на место происшествия сотрудники милиции, во-первых, исключат продолжение/возобновление в отношении вас противоправных действий со стороны агрессора, во-вторых, зафиксируют как сам факт вашего обращения за помощью, так и доказательства применения в отношении вас насилия. Они же возьмут под контроль дальнейший ход дела, в частности, направят вас на прохождение медицинской экспертизы. По итогам ее прохождения вами в зависимости от тяжести установленных экспертом телесных повреждений будет принято решение, о привлечении к какой ответственности — административной или уголовной — будет ставиться вопрос.

Обратите внимание: последовательность шагов № 1 и № 2 может быть обратной. Как правило, эти действия совпадают по времени.



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Шаг третий. Инициировать административный/уголовный процесс

Обычно обращения в милицию и фиксации телесных повреждений недостаточно для наступления ответственности.

Так, например, для привлечения нарушителя к административной ответственности по ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь (Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания) потребуется заявление потерпевшего с просьбой об этом.

Справочно: по общему правилу, деяния, содержащие признаки административных правонарушений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь, влекут административную ответственность лишь при наличии выраженного в установленном Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП Республики Беларусь) порядке требования потерпевшего либо законного представителя привлечь лицо, совершившее административное правонарушение, к административной ответственности (ст. 4.5 КоАП Республики Беларусь).

Важно: подобное требование выражается в форме заявления (ст. 9.4 ПИКоАП Республики Беларусь).

Если же тяжесть причиненных телесных повреждений позволяет привлечь нарушителя к уголовной ответственности, то в зависимости от конкретной статьи, о привлечении к ответственности по которой стоит вопрос, от потерпевшего требуется различная степень участия в возбуждении дела: написание заявления, самостоятельное обращение в суд и т.д. Поэтому каждый случай рекомендую прорабатывать индивидуально со специалистом — адвокатом, для того чтобы дальнейшая последовательность ваших действий была юридически грамотной и успешной.

Мой личный совет: как показывает статистика, зачастую даже если жертва в подобной ситуации пишет заявление о привлечении к ответственности агрессора, впоследствии данное заявление ею отзывается, поскольку стороны по прошествии незначительного периода времени успевают примириться. Моя личная адвокатская практика свидетельствует о том, что если действия лица, применившего насилие, остаются безнаказанными, то в большинстве случаев ситуация повторяется. Исключения настолько редки, что лишь подтверждают общее правило. Поэтому исключительно важно не только инициировать административный или уголовный процесс, но и довести начатое до логического завершения — добиться привлечения виновного лица к ответственности.



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Заслуживает внимания также тот факт, что судебной практике известны случаи, когда состояние здоровья вследствие причиненных побоев и иных травм существенно ухудшалось. Эти детали важны для дальнейшей правильной квалификации действий виновного лица, поскольку при таких обстоятельствах могут усматриваться признаки уголовно наказуемого деяния, а не административного правонарушения.

Рекомендую учитывать также, что в случае причинения вреда здоровью законодательством предусмотрена возможность взыскания морального вреда в пользу потерпевшего.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: заявление, запросы, ходатайства и проч. Будет отстаивать избранную позицию, сможет вести дело в органах, ведущих административный процесс, в органах предварительного расследования, в судах всех инстанций, а также представлять ваши интересы в иных государственных органах и организациях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Комментарий психолога

Ирина Бородич Психолог, гештальт-терапевт, директор Центра психологической помощи «Имаго»

— Насилие в семье довольно распространенный феномен даже в 21 веке. Его можно встретить в семьях разных культур и вероисповеданий, ни социальный статус, ни материальная обеспеченность не дают гарантий.

Насилие — это сложный психологический процесс, где есть «жертва» и «насильник». Очень часто никто не может отследить, когда все началось.

В психологи семьи выделяют несколько групп насильственного поведения:

Психологическое — подавление личности (угрозы, упреки, манипуляции).

Сексуальное — принуждение к близости против воли женщины.

Экономическое — манипуляция деньгами.

Физическое насилие — применения физического воздействия (пинки, толчки, удары).

Все начинается именно с психологического насилия, и дальнейшие действия «насильника» становятся лишь его проявлениями.



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Тема насилия в семье, как правило, не выносится за стены дома. О тирании мужа женщина стесняется или боится рассказать кому-либо, включая близких и подруг. Правда всплывает, когда на теле появляются синяки и побои, и то не всегда.

Почему женщина терпит такое отношение к себе? Это может быть отсутствие понимания собственной ценности и неспособность постоять за себя, квартирный вопрос, зависимость в финансовом плане, дети, и множество абсурдных убеждений типа «детям нужен отец, хот и такой», или «бьет — значит, любит». А для некоторых, к сожалению, агрессивное поведение мужа является разнообразием семейной жизни и своеобразной «ролевой игрой» с жаркими примирениями после ссоры.

В современном мире много агрессии. Но насилие в человеческой природе не заложено. Каждому акту насилия предшествует определенная ситуация, либо его корни идут еще из детства. Вот некоторые причины возникновения насилия в семье:

прошлый опыт. Человек, переживший насилие в детстве или прошлых отношениях, может неосознанно считать это «нормой отношений»;

нарушение психики. Социопатия, нарциссизм, психопатия, шизофрения и другие отклонения;

малодушие. Люди, обладающие этим качеством, часто не довольны собой и всем, что их окружает. Они самоутверждаются за счет других, путем унижения и издевательств;

недостаток самореализации. Люди, которые не нашли себя в жизни, стремятся к власти внутри семьи.



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Насилие в семье может повторяться на протяжении нескольких поколений. Психология насилия может стать частью собственного «Я» человека. Психология насильника такова, что несколько насильственных действий, успешно произведенных, укрепляют в его сознании мысль о собственном превосходстве, которую уже трудно устранить. И здесь не обойтись без психологической помощи.

Как «насильник» сам по себе не может просто перестать им быть, так и «жертве» нужна серьезная психологическая помощь. Выход из состояния «жертвы» очень труден. Рядом с психологом человек сможет тщательно проанализировать сложившиеся обстоятельства, что ему дает это состояние, что он получает, какие потребности неосознанно удовлетворяет. Необходима серьезная работа над собой и дорога личностных изменений, где многое будет вызывать дискомфорт как физический, так и моральный, эмоциональный. А с поддержкой психолога, человек сможет обрести личностную устойчивость и научиться строить здоровые отношения.

Письма для комментария Татьяны вы можете прислать на e-mail: alesia.pesenko@tutby.com