«Холодильник вынесли, освободив место для телевизора». О необычных решениях в ремонте кухни

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Сегодня показываем ремонт кухни, который делался уже давно, но при этом все придумки и сегодня устраивают хозяев.

Пишет читательница Вероника:

— Сразу скажу, что ремонт мы делали давненько, возможно, что-то из этих решений уже не в моде, но кухня до сих пор радует нас и нисколько не надоела.



План

На площади в 9 м² весь дизайн я придумывала сама. Изначально хотела оранжевую кухонную мебель в металлическом профиле, но, на счастье, увидела в магазине салатовую. Цвет этот теплый, солнечный и не сильно яркий. Я влюбилась в него с первого взгляда.





Комбинировать его решила с серым и хромом. Отсюда появилось решение с потолком: металлический реечный вариант я выбрала еще и для того, чтобы добавить помещению света.





Газовый счетчик мы перенесли и спрятали в шкафчик. Торчащую трубу закрыли электрокоробом, обклеенным серебристой пленкой. Старое деревянное окно поменяли на пластиковое: на однокамерном стеклопакете есть специальное энергосберегающее покрытие. Откосы обычные, штукатурные. На стенах же у нас поклеены обои.





Чтобы не загромождать кухню, холодильник вынесли за дверь — так у нас появилось место для телевизора, который подвешен на кронштейне.





По совету кухонщиков тарелки в сушке расположили на втором уровне, а кружки на первом. Посуду стало удобнее доставать.

Для столовых приборов у нас установлен большой лоток. Под мойкой расположился фильтр очистки воды с обратным осмосом. Кухонный смеситель совсем недавно был заменен на новый, с выводом для фильтрованной питьевой воды, а в отверстие от маленького краника мы установили дозатор для моющего средства. Получилось лаконично, ничего лишнего.





Стол делали на заказ: это закаленное стекло с пленочным рисунком капель. Очень практичная вещь, так как на поверхности не видно грязи и царапин.





Сложнее всего было подобрать стулья в цвет кухни. Что-то приблизительное нашлось у польского производителя: мы купили их в Минске со скидкой.

Кухню свою я люблю и считаю удачной. Самое главное: здесь удобно, все под рукой.





Смета:

Кухонный гарнитур ≈ 7500 рублей Стеклянный стол 850 рублей Раковина 215 рублей Люстра 470 рублей Смеситель 170 рублей Вытяжка 420 рублей Работы с потолком 640 рублей Стулья 260 рублей Итого ≈ 10 525 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Сегодняшняя кухня натолкнула меня на одну, может быть, интересную мысль. Раньше, когда кухни на заказ еще только-только появлялись, не было такого разнообразия материалов и фурнитуры. Именно поэтому они получались лучше. В том смысле, что не было возможности смешивать все подряд. Лучше просматривался стиль, поэтому шансы увидеть несочетаемое практически отсутствовали. Но имели место, конечно, так называемые модные фишки: футуристические потолки, «цыганские» декоры, хай-тек и так далее. Сейчас эта красота, конечно, только веселит, но было в этом что-то оригинальное, пусть даже сегодня оно и выглядит как китч.

На мой субъективный взгляд, демонтировать бы эти потолки, убрать средневековую плитку на полу, заменить шторки и завершить начатый стиль, заложенный «кухонщиками» в двухтысячных. Ведь когда все стильное, не имеет значения, какого оно года выпуска.

У нас до сих пор считается: если выкрасить старую неказистую вещь, она еще долго прослужит и внукам достанется. Но иногда лучше признать свои ошибки и их исправить.

Партнер проекта:

Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

Читайте также: «Супруг молча выполнял все желания». Читатели — о ремонте кухни для четырех членов семьи «На внешнем виде решили не экономить». Новая история конкурса «Моя кухня — 3» «Маленькая мечта сбылась». Гомельчанка — о ремонте кухни в новой квартире