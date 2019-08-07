Сегодня БАТЭ и «Шахтер» проведут первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Источник материала: Tut.by

8 августа два белорусских клуба проведут первые матчи третьего раунда квалификации Лиги Европы. В 20.45 борисовский БАТЭ в боснийской Зенице на стадионе «Билино Поле» сыграет против «Сараево», а в 22.00 солигорский «Шахтер» на «Олимпико Гранде Торино» сразится против итальянского «Торино».

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию, а пока рассказывает, с чем подходят белорусские топ-клубы к важным матчам и кто им противостоит.



БАТЭ и «Шахтер» продолжают отстаивать честь Беларуси в Европе

БАТЭ против чемпиона Боснии и Герцеговины, которым владеет вьетнамский бизнесмен

Борисовчане не смогли удержаться в Лиге чемпионов, проиграв во втором раунде квалификации норвежскому «Русенборгу». Теперь 15-кратный чемпион Беларуси попробует зацепиться за Лигу Европы.

Противостоять им в третьем раунде будет чемпион Боснии и Герцеговины «Сараево». Этот клуб трижды становился чемпионом своей страны. Дважды команда была чемпионом Югославии.

Балканский клуб укомплектован в основном местными футболистами, есть несколько легионеров из Сербии, Македонии, Хорватии и даже бразилец. При этом бюджет команды составляет 1,5 миллиона евро, и это самый богатый клуб своей страны, сообщает «Прессбол» .

До прошлого года командой владел малайзийский бизнесмен Винсент Тан, который вложил в клуб за пять лет около десяти миллионов евро. Для Боснии невиданная сумма! Это позволило «Сараево» создать отличную инфраструктуру и крепкую академию.

В 2018 году команду выкупил вьетнамский бизнесмен Нгуен Нам, который хочет завозить в Европу вьетнамских футболистов. А в ближайших планах — сделать «Сараево» крепким середняком и постоянно играть на групповых этапах еврокубков.

Что же, уже совсем скоро мы узнаем, как реализуется этот план. А пока игроки осторожны в оценках будущего противостояния. Вратарь «Сараево» Владан Ковачевич назвал БАТЭ опытным еврокубковым бойцом и предположил, что его команде понадобится еще и удача, чтобы пройти борисовчан в Лиге Европы.

Игра пройдет не на домашней арене в Сараево, а на стадионе в городе Зеница, который вмещает 13 632 зрителя. Почти как «Борисов-Арена». К слову, домашний стадион рассчитан на 34 630 болельщиков, но у него всего лишь вторая категория УЕФА, которая не позволила проводить матч дома.



Фото: www.fksarajevo.ba

У боснийского клуба весьма агрессивные фанаты, которые объединены в группировку «Орда зла». Часто болельщики гибнут во время потасовок после матчей. Посмотрите, как они умеют болеть за свой клуб. Впрочем, белорусскому клубу к этому не привыкать.

Чтобы изучить соперника, БАТЭ отправил в Боснию на несколько дней помощника Алексея Баги Дмитрия Молоша, который до мелочей изучал обстановку на месте.

Тренерский штаб уже проанализировал игру балканцев против шотландского «Селтика», который обыграл «Сараево» в первом раунде квалифая Лиги чемпионов с общим счетом 5:2.

Кстати, «Сараево» прыгнуло сразу в третий раунд квалификации Лиги Европы, минуя второй, потому что им… не достался соперник. Все дело в нечетном количестве участников турнира.

Главный тренер БАТЭ включил в заявку на матч 29 игроков. На этой неделе в строй вернулся травмированный Виллюм Виллюмссон. Также набирает кондиции Боян Дубайич. По словам Алексея Баги, обнадеживает ситуация с Неманьей Миличем и Антоном Сарокой, которые скоро могут покинуть лазарет и приступить к тренировкам.

В Боснию и Герцоговину отправились следующие игроки:

Вратари: Александр Свирский, Сергей Черник, Антон Чичкан;

Защитники: Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Эмиль Йонассен, Борис Копитович, Алексей Риос, Александар Филипович;

Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Виллюм Тор Виллюмссон, Станислав Драгун, Эрвейн Мукам, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

Нападающие: Боян Дубайич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

БАТЭ подходит к играм против боснийцев с пониманием, что команде не предстоит форсированно готовиться к матчам внутреннего чемпионата, которые были перенесены на резервные дни .

Матч в Зенице будет обслуживать бригада арбитров из Бельгии во главе с Александром Буко.

«Шахтер» против итальянского «Торино», который попал в Лигу Европы вместо «Милана»

Второму белорусскому клубу достался соперник значительно сильнее. «Шахтеру» предстоит сыграть против «Торино», который в предыдущем раунде квалифая вынес венгерский «Дебрецен» по сумме двух матчей со счетом 7:1!

Впрочем, главный тренер итальянского клуба не занимается шапкозакидательством.

«Я думаю о „Шахтере“ и хочу, чтобы все мои игроки были сосредоточены на преодолении этого препятствия. Нужно за раз подниматься на одну ступеньку, в противном случае вы можете упасть и сломать голову», — приводит слова Вальтера Маццари La Gazzetta dello Sport. Чемпионат в Италии, кстати, еще не стартовал.

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев понимает, что его команде будет очень сложно, «но и очень интересно». При этом коуч оценивает функциональное состояние команды как нормальное.

Но сетует на то, что в опорной зоне остался один Макс Эбонг, которому не поможет Юлиус Сзоке. Напомним, его удалили в ответном мачте против «Эсбьерга» во втором раунде. Тренер обмолвился, что ждет «кое-какой информации» о сопернике. Звучит интригующе!

В Италию полетело 18 игроков «Шахтера».

Вратари: Андрей Климович, Павел Чесновский;

Защитники: Сергей Матвейчик, Игорь Бурко, Никола Антич, Александр Сачивко, Павел Рыбак, Зария Ламбулич, Руслан Хадаркевич;

Полузащитники: Макс Эбонг, Сергей Баланович, Юрий Ковалев, Аздрен Лулаку, Элис Бакай;

Нападающие: Николай Януш, Владимир Хващинский, Дарко Бодул, Эдуард Вишняков.

Отметим, что с командой не полетел 22-летний полузащитник Валерий Громыко, который не желает продлевать контракт с клубом, а по слухам, им интересуется «Астана» из Казахстана. К слову, футболист не играл и во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Любопытно, что «Торино» попало в Лигу Европы благодаря тому, что был отстранен «Милан», не выполнивший правил финансового фейр-плей. Команда пошла на сделку с УЕФА и добровольно отказалась от участия в турнире.

Вместо «Милана» в групповом этапе Лиги Европы сыграет «Рома», открыв путь «Торино» в турнире начиная со стадии 2-го квалификационного раунда. По итогам прошлого сезона «быки» заняли седьмую позицию в серии А, что не позволяло им стать участником еврокубков в сезоне-2019/20.

В составе туринцев можно выделить Симона Дзадза и Андреа Белотти, игроков сборной Италии. И аргентинца Кристиана Ансальди, который также вызывался в национальную сборную.

После травмы вернулся в строй 27-летний полузащитник «Торино» Даниэле Базелли, и он, вероятно, сыграет против «горняков».

Свои домашние матчи туринцы проводят на олимпийском стадионе «Гранде Торино», который вмещает чуть более 27 000 болельщиков. Кстати, он несколько похож на столичное «Динамо», где пройдет ответный матч.



Фото: torinofc.it

Обслужит матч бригада судей из Польши во главе с Даниелем Стефанским.

Ответные игры с участием белорусских клубов пройдут 15 августа в «Борисов-Арене» и на минском стадионе «Динамо». Стартовые свистки прозвучат в 20.00.

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