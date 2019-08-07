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В Гродно на открытии нового кафе раздавали 100 порций жареного мороженого

08.08.2019 08:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Виленской в Гродно на месте детского кафе «Какоша» открылся семейный бар «Lemon». Несколько дней заведение работало в тестовом режиме, а вечером 7 августа прошло официальное открытие. Владельцы заведения пообещали в этот день раздать 100 порций фирменного жареного мороженого — но ажиотажа такой подарок у гродненцев не вызвал.


Раньше на месте бара «Lemon» было сугубо детское кафе. От такого формата владельцы решили отказаться, но некоторые позиции оставили.


Например, жареное мороженое и гонконгские вафли, которые были фишкой предыдущего заведения, есть и сейчас. В меню добавили пиццы (9,5 рублей), твистеры (5,5 рублей), хот-доги (3−3,5 рубля), картофель-фри (3,20 рубля) и наггетсы (4,30 рубля). Порция жареного мороженого — 6 рублей.

Также здесь будут продавать алкоголь.




На открытие бара пришло несколько десятков молодых людей — они и попробовали жареное мороженое: это тайский десерт, который готовится на ледяной доске-фризере. На нее выкладываются различные ингредиенты, а потом повар, дождавшись, когда они станут определенной температуры, начинает бысто вымешивать молочную смесь, как бы поджаривая ее. Потом массу разравнивают и сворачивают в маленькие рулетики.


Кафе работает с 11.00 до 23.00.

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Теги: Гродно
 
 
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На улице Виленской на месте детского кафе «Какоша» открылся семейный бар «Lemon».
 
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