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Водителей скоростных электросамокатов обяжут получать права. ГАИ уже готовит изменения в ПДД

08.08.2019 08:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В начале августа Госавтоинспекция сообщила о том, что готовит серьезные изменения в ПДД. Они затронут водителей электросамокатов.

Как уточнил в эфире телеканала СТВ официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей, в частности, планируется разделить электросамокаты на две категории. И обязать водителей моделей, способных разогнаться до скорости выше 25 км/ч, иметь водительское удостоверение, свидетельство о прохождении техосмотра и страховку. То есть, такие самокаты, в отличие от "тихоходных", пользователей которых по ПДД приравняют к пешеходам, будут приравнены к мопедам и мотоциклам.

Информации о том, будет ли усиливаться контроль за пользователями таких транспортных гаджетов, как гироскутеры, моноколеса, пока нет, однако этого, учитывая растущее недовольство других участников дорожного движения, в перспективе вполне можно ожидать.

Ранее представители организации "Безопасные дороги Беларуси" сообщали, что их радары зафиксировали на улице Орловской в Минске самокатчика, ехавшего по проезжей части на скорости 75 км/ч. Пока это рекорд. А в соцсетях очевидцы писали о чуть менее торопливых "гонщиках", разгонявшихся более чем до 60 км/ч.

В решении ввести ограничения для транспорта, владельцы которого пользуются "привилегиями" пешеходов и при этом могут составлять для таковых реальный источник опасности, Беларусь ориентируется на зарубежный опыт. Во всем мире те или иные лимиты и запреты или уже вводятся или готовятся к вводу.

В соседней России сейчас Общественная палата Москвы готовит рекомендации, на основе которых создадут правила для водителей электросамокатов, гироскутеров, моноколес. Рекомендации ожидаются обстоятельными, включающими предложения по ограничении скорости, выделении особых зон, с разметкой, где можно будет пользоваться таким транспортом и определении таких, где ездить на них будет запрещено, введении обязательного страхования и запрета на услуги аренды скутеров, способных двигаться со скоростью выше 20 км/ч.

Уже внесены изменения в ПДД, ограничивающие пользователей альтернативного транспорта, в таких странах, как США, Германия, Испания, Дания, Бельгия. В самое ближайшее время, уже этой осенью, к ним присоединится Франция. Ведется обсуждение и в других странах мира. В Париже уже установили максимально допустимую скорость для электрокутеров в 20 км/ч на проезжей части и 8 км/ч - на пешеходных зонах, нарушителям назначают штрафы суммами до 135 евро.

В Швеции вовсе рассматривают возможность запрета участия в дорожном движении такого вида транспорта как электроскутеры. Причиной столь радикальной позиции стала недавняя трагедия, когда скутерист разбился насмерть, врезавшись в автомобиль. Мировая статистика ДТП с участием водителей электроскутеров - чаще всего жертвами в них становятся пешеходы - пополняется каждый год.

В Беларуси случаев серьезных ДТП с участием альтернативного транспорта пока зафиксировано не было. А вот в соседней столице в прошлом году наезд скутера привел к смерти пожилого москвича.

Число электросамокатов стремительно растет, в том числе, - и в нашей стране. Необходимость законодательного урегулирования по этому транспорту, несомненно, уже назрела.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале августа Госавтоинспекция сообщила о том, что готовит серьезные изменения в ПДД. Они затронут водителей электросамокатов.
 
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