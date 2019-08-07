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"Реал" готов обменять Неймара на Модрича. Причем с доплатой

08.08.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мадридский "Реал" предлагает французскому "Пари Сен-Жермену" (ПСЖ) полузащитника Луку Модрича и 120 миллионов евро за Неймара, пишет Sport.es.

Источник издания утверждает, что клубы близки к завершению сделки, несмотря на то, что Неймар все еще рассчитывает вернуться в "Барселону". Президент "сливочных" Флорентино Перес готов предложить 27-летнему бразильцу контракт на пять лет.

Ранее СМИ писали, что ПСЖ предложил взять Неймара в аренду сразу трем клубам – "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". Парижане ищут любые варианты, лишь бы не отпускать форварда в "Барсу".

Представители Неймара выкупили его контракт у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро, после чего он перешел в парижский клуб, с которым заключил соглашение до лета 2022 года.

В минувшем сезоне нападающий в 28 матчах за парижан забил 23 гола.
 
 
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Мадридский "Реал" предлагает французскому "Пари Сен-Жермену" (ПСЖ) полузащитника Луку Модрича и 120 миллионов евро за Неймара, пишет Sport.es.
 
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