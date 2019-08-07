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Гостья из будущего: Лидия Ермошина

08.08.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Удивительной смекалкой и глубочайшей проницательностью все-таки обладает председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Она обо всем своевременно соображает - и о том, когда лучше выборы назначить, и о том, как их лучше провести, и даже о том, кто в этих выборах будет участвовать.



Не успела повелительница электората получить распоряжение от главы государства по поводу подготовки к парламентским выборам, которые состоятся в ноябре, как уже готовы и точные прогнозы по наиболее важным показателям. В какой-то момент внимательному зрителю даже кажется, что Ермошина может в случае необходимости уже сегодня положить на президентский стол рядом с рабочим бластером поименный список депутатов будущего созыва.

«Наверное, когда у нас будут какие-то сведения о количестве инициативных групп зарегистрированных, мы можем предположительно говорить о конкурсе. И то мы не знаем, сколько нам партии дадут кандидатов. Ну, я думаю, что будут выборы обязательно альтернативные», - довольно обтекаемо заявила Ермошина в телеэфире. И тут же выдала едва ли не результаты будущих выборов: «Если мы возьмем выборы 2016г., у нас было на день выборов 484 кандидата. Это меньше, чем было в 2000г., но гораздо больше, чем было на выборах того же 12-го года, 8-го года. То есть там кандидатов было гораздо меньше. Поэтому я думаю, что около 500 кандидатов, то есть в среднем где-то 4,5 человека на место, у нас будет».

Обращает на себя внимание уверенность, с которой озвучен конкурс в четыре с половиной души на место. Ни один кандидат еще даже за кефиром не вышел, а в Центризбиркоме уже знают, что за каждый депутатский мандат поборются не четыре и не пять человек, а именно 4,5. Можно даже предположить, как примерно будет выглядеть эта усредненная цифра на практике: крепкий хозяйственник, представитель трудового коллектива, женщина из исполкома, безработный предприниматель и половина организма от оппозиции. Всерьез претендовать на победу будут исключительно первые трое. Хотя теоретически десяток зарегистрированных партий без сбора подписей может выставить на предстоящих выборах более чем в два раза больше кандидатов, чем прогнозирует Ермошина. Но ей виднее - для карманных организаций доведут нужные цифры, а в оппозиционные партии, как ранее выражалась глава ЦИК, «идут люди, у которых жизнь не сложилась». Ну, главное, чтобы у самой владычицы избирательных урн все складывалось хорошо и на работе, и в личной жизни.

Развивая мысль, глава ЦИК заявила, что «у нас стабильно только одно: белорусы по-прежнему не доверяют представителям политических партий. Они предпочитают иметь дело не с политиками, а с людьми». Здесь, конечно, можно поспорить - и насчет единственного, что у нас стабильно, и по поводу доверия, и даже о людских предпочтениях, но от этого все равно ничего не изменится в итоговых протоколах.


Иные прогнозы от специалиста по варке борща также заслуживают внимания. По ее мнению, «примерно 30% депутатов нынешнего созыва захотят сохранить свое место». Кроме того, «белорусское общество готово к большему присутствию женщин в парламенте». В переводе на доступный для понимания язык это означает, что ровно треть нынешних депутатов сохранят свои мандаты, а женщин в парламенте станет чуточку больше, чем сейчас (из 110 депутатов ПП НС их 38).

Интересно проследить за ходом мысли Ермошиной в отдельном комментарии по поводу депутатской преемственности в 30%: «Это мое предположение, как профессионал, я прекрасно понимаю, что в важных событиях экспромтов не бывает. И если мы говорим, что какая-то часть парламента должна остаться, следовательно, эту часть парламента рассматривают со всех сторон. Это я говорю как опытный государственный служащий. Разумеется, я ничего об этом не знаю. Потому что об этом никто не говорит, но если бы я была главой администрации, я бы действовала именно таким образом». Никому в этом высказывании не видится, что глава ЦИК лично обозначила, кто именно будет определять новый состав парламента?

В дополнение к количественным характеристикам Лидия Михайловна обрисовала качества идеального кандидата в депутаты из прекрасного далека: «Это может быть человек среднего возраста, не молодой и не старый. Обязательно с высшим образованием. Беспартийный. Осуществляющий благотворительные проекты - сейчас это входит в моду. Возможно, известный спортсмен. Но прежде всего - порядочный и умный человек». С учетом таких точных пожеланий можно смело предполагать, что в новом составе парламента мы увидим пару-тройку беспартийных спортсменов среднего возраста, порядочных и умных. Это только предположение, но вряд ли может ошибаться опытный государственный служащий, который, конечно, ничего об этом не знает, но видит все наперед.

В целом можно не сомневаться, что никакие космические пираты, ни один оппозиционер или какой-нибудь международный наблюдатель не помешают предстоящую избирательную вакханалию оформить празднично и элегантно. Если же что-то пойдет не так, то с любой невзгодой и непогодой справится Лидия Ермошина. Она это умеет, а в ней это ценят. И как бы ни старались будущие кандидаты в депутаты в своих округах и на просторах галактики, миелофон все равно у нее. На все сто лет тому вперед.
 
 
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Удивительной смекалкой и глубочайшей проницательностью все-таки обладает председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Она обо всем своевременно соображает - и о...
 
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