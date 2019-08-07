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Минчанин выловил из Цнянки магнитной удочкой пакет патронов и гранатные запалы

08.08.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правоохранители проводят проверку.

В Минске любители магнитной «рыбалки» на днях вытащили из водохранилища опасную находку, информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Звонок правоохранителям с берега Цнянского водохранилища поступил от 29-летнего жителя столицы. Минчанин рассказал, что c недавнего времени вместе с женой заимел хобби – вылавливание из воды всякой всячины с помощью магнита.

– В тот день супруги, как и всегда, «рыбачили» с помощью самодельной магнитной удочки, но вдруг им попался крупный улов. На поверхность минчане вытащили увесистый пакет, но увидев, что в нем находится, сразу же позвонили в милицию, – уточнили в пресс-службе.


Подозрительный «улов» насчитывал 66 патронов и два гранатных запала. Сотрудники саперно-пиротехнической группы, незамедлительно прибывшие на место ЧС, осмотрев территорию, изъяли найденные предметы. Боеприпасы направлены на судэкспертизу. По факту проводится проверка.

Патроны и гранатные запалы минчанин выловил из водохранилища Минска
 
Теги: Минск
 
 
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