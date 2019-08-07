Минчанин выловил из Цнянки магнитной удочкой пакет патронов и гранатные запалы

информируют в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Минске любители магнитной «рыбалки» на днях вытащили из водохранилища опасную находку,в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.





Звонок правоохранителям с берега Цнянского водохранилища поступил от 29-летнего жителя столицы. Минчанин рассказал, что c недавнего времени вместе с женой заимел хобби – вылавливание из воды всякой всячины с помощью магнита.





– В тот день супруги, как и всегда, «рыбачили» с помощью самодельной магнитной удочки, но вдруг им попался крупный улов. На поверхность минчане вытащили увесистый пакет, но увидев, что в нем находится, сразу же позвонили в милицию, – уточнили в пресс-службе.







