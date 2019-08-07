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Брестское «Динамо» подарило Марадоне Harley Davidson
Источник материала: Партизан
Матиас Морла, адвокат знаменитого аргентинца Диего Марадоны, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, перенесшего операцию на колене, и о подарке от брестского «Динамо», пишет Marca.
Он отметил, что восстановление идет по плану. Диего уже может ходить без помощи посторонних.
Кроме того, еще один приятный момент для Марадоны — мотоцикл Harley Davidson, подаренный ФК «Динамо-Брест».
Комментируя это событие, адвокат Марадоны сказал, что аргентинец хочет отблагодарить клуб, в котором он является почетным председателем. И в связи с этим Марадона планирует вновь приехать в Беларусь. «Это место, где он чувствовал большую любовь», — сказал представитель знаменитости.
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Матиас Морла, адвокат знаменитого аргентинца Диего Марадоны, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, перенесшего операцию на колене, и о подарке от...
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