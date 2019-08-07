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Белый дом заморозил предоставление финансовой помощи другим странам

08.08.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оппоненты этой идеи говорят, что в результате иностранные государства лишатся помощи на сумму от 2 млрд до 4 млрд долларов.

Администрация Дональда Трампа приказала двум федеральным ведомствам временно прекратить перечисление финансовой помощи за рубеж на время проверки деятельности обоих ведомств. Речь идет о Госдепартаменте и Агентстве США по международному развитию (USAID), пишет Голос Америки

Так, административно-бюджетное управление приказало Госдепартаменту и USAID отчитаться о финансовой деятельности и прекратить тратить средства на программы, которые еще не были утверждены официально. Управление назвало 10 сфер, работа в которых должна быть заморожена. В их число вошли международное здравоохранение, борьба с наркотиками, миротворчество и помощь в развитии территорий. 

Оппоненты этой идеи говорят, что в результате иностранные государства лишатся помощи на сумму от 2 млрд до 4 млрд долларов. Оказавшиеся под проверкой средства относятся к 2018/19 финансовым годам. В случае, если они не будут потрачены до 30 сентября, их придется вернуть в федеральный бюджет.

Распоряжение было выпущено в минувшие выходные, прямо перед началом парламентских каникул, которые продлятся до 9 сентября. Критики инициативы предполагают, что это было сделано намеренно с тем, чтобы законодатели не смогли заблокировать указ Белого дома. 


«Презрение, с которым администрация относится к Конгрессу, поразительно. Когда Конгресс решает, сколько мы должны потратить на иностранную помощь, это не просто предложение. Это закон, поддержанный Конституцией» – заявил Элиот Энгел, председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей. Конгрессмен-демократ добавил, что указ республиканской администрации направлен на «разрушение нашей возможности распространять американские ценности и лидерство по всему миру». 

Впрочем, у официального представителя Административно-бюджетного управления другое мнение: Рэйчел Семмео заявила, что федеральные ведомства обязаны тратить утвержденные Конгрессом средства по назначению. «Пытаясь обеспечить подотчетность, мы запросили информацию о текущем состоянии нескольких программ по оказанию зарубежной помощи, чтобы выявить объем финансирования, не являющегося обязательным», – объяснила Семмео. 

Авторы бюджетной заявки Белого дома предложили серьезное сокращение объемов такой помощи, однако, пока что, конгрессмены эти предложения отвергли.
 
 
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Оппоненты этой идеи говорят, что в результате иностранные государства лишатся помощи на сумму от 2 млрд до 4 млрд долларов.
 
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