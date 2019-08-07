Белый дом заморозил предоставление финансовой помощи другим странам

Голос Америки . Администрация Дональда Трампа приказала двум федеральным ведомствам временно прекратить перечисление финансовой помощи за рубеж на время проверки деятельности обоих ведомств. Речь идет о Госдепартаменте и Агентстве США по международному развитию (USAID), пишет





Так, административно-бюджетное управление приказало Госдепартаменту и USAID отчитаться о финансовой деятельности и прекратить тратить средства на программы, которые еще не были утверждены официально. Управление назвало 10 сфер, работа в которых должна быть заморожена. В их число вошли международное здравоохранение, борьба с наркотиками, миротворчество и помощь в развитии территорий.





Оппоненты этой идеи говорят, что в результате иностранные государства лишатся помощи на сумму от 2 млрд до 4 млрд долларов. Оказавшиеся под проверкой средства относятся к 2018/19 финансовым годам. В случае, если они не будут потрачены до 30 сентября, их придется вернуть в федеральный бюджет.



