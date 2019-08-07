Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана: есть погибший и пострадавшие

В Кыргызстане в больнице во время операции скончался 22-летний спецназовец, который принимал участие в штурме резиденции экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева. У силовика было огнестрельное ранение - пуля прошла через легкие и сердце, сообщаетсо ссылкой на Министерство здравоохранения Кыргызстана.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердил факт гибели своего сотрудника, который принимал участие в попытке силового задержания Атамбаева. По последним данным Минздрава страны, в столкновениях пострадали 45 человек, большинство поступили в реанимацию с огнестрельными ранениями.

Штурм начался около 20:00 в селе Кой-Таш, где живет Атамбаев.Туда прибыли бойцы спецподразделения ГКНБ. Штурм не удался и сторонники бывшего президента взяли в окружение силовиков, которые были вынуждены покинуть Кой-Таш.





Власти приняли это решения для снижения уровня конфронтации, передает dw.com. "Мы надеемся, что сторонники Атамбаева выполнят свои обещания и отпустят удерживаемых в доме Атамбаева сотрудников спецназа утром", - заявил замглавы МВД Кыргызстана Курсан Асанов.



kloop.kg . В это же время с дороги, ведущей к резиденции бывшего президента, начали снимать оцепление. Силовики покинули Кой-Таш примерно в 3:30 ночи по местному времени, пишет. В это же время с дороги, ведущей к резиденции бывшего президента, начали снимать оцепление.

Атамбаев в ночь на четверг выступил в эфире принадлежащего ему телеканала "Апрель". Он призвал власти страны отказаться от силового воздействия, указав что во время штурма пострадали невинные мирные люди.

По словам Атамбаева, он несколько раз предлагал дать письменные показания и ответить на вопросы через СМИ, однако ему в этом было отказано. "К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле", - сказал экс-президент.



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков из-за этих событий прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек. Утром 8 августа должно состояться экстренное заседание Совета безопасности Кыргызстана.





СМИ также сообщили, что вооруженные силы Кыргызстана переведены в усиленный режим несения службы.

МВД заявило о наличии прямых доказательств причастности Атамбаева к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Это стало одной из причин, по которой парламент лишил Атамбаева неприкосновенности, статуса и привилегий экс-президента. Это произошло на фоне конфликта бывшего президента с его преемником — нынешним президентом Сооронбаем Жээнбековым.





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