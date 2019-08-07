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КНДР с помощью кибератак украла $ 2 млрд для финансирования ядерной программы
Источник материала: Партизан
Северная Корея похитила до $2 миллиардов долларов у банков и бирж криптовалют с помощью кибератак для финансирования своей программы производства ядерных ракет.
Как сообщает
ООН расследует, по крайней мере, 35 зарегистрированных случаев, когда Пхеньян "атаковал финансовые учреждения, биржи криптовалют и деятельность в сфере майнинга с целью заработать иностранную валюту".
"Масштабные атаки на криптовалютные биржи позволяют КНДР генерировать доходы способами, которые сложнее отследить и к которым меньше внимания со стороны правительства и регулирования, чем в традиционном банковском секторе", - говорится в отчете.
Отчет, подготовленный для комитета по санкциям Совета Безопасности ООН, отмечает, что многие киберсубъекты действуют под руководством Генерального разведывательного управления КНДР и собирают деньги для программ производства оружия массового уничтожения.
"КНДР также использовала киберпространство для запуска все более изощренных атак с целью кражи средств у финансовых учреждений и платформ для обмена криптовалют", - говорится в докладе.
В отчете также указываются факты, свидетельствующие о том, что Пхеньян переправлял нефть и уголь в нарушение резолюций.
Напомним, Северная Корея за последнюю неделю дважды провела запускибаллистических ракет малой дальности у своего восточного побережья.
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Северная Корея похитила до $2 миллиардов долларов у банков и бирж криптовалют с помощью кибератак для финансирования своей программы производства ядерных ракет.
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