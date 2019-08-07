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Брестское «Динамо» подарило Марадоне Harley Davidson

08.08.2019 08:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно почетный президент брестского «Динамо» Диего Марадона перенес операцию на колене. В связи с этим белорусский клуб подарил легендарному футболисту Harley Davidson. Об этом рассказал Marca адвокат Диего Марадоны Матиас Морла, пишет Прессбол.


Фото: Marca

— На этой неделе разговаривал с представителями брестского «Динамо». Они внимательно следят за жизнью Диего — настолько, что подарили ему мотоцикл Harley Davidson по случаю операции. Диего был удивлен и хочет отблагодарить за подарок.

Поэтому мы отправимся в Беларусь. Это место, где он чувствовал большую любовь за то короткое время, которое там провел. Он не забывает, что именно там ему предложили работу после его отъезда из Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, нам все еще приходилось посещать Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко, — приводит слова Морлы Marca.

 
 
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Почетный президент брестского «Динамо» Диего Марадона перенес операцию на колене.
 
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