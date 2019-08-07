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Ганцевичский дом ремесел наводит "Мост дружбы" с армянскими творцами

08.08.2019 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ганцевичах началась реализация совместного белорусско-армянского проекта "Мост дружбы", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор районного дома ремесел Алла Занько.

Ганцевичский дом ремесел наводит "Мост дружбы" с армянскими творцами

Это предусмотрено договором о развитии дружеских связей в области культуры между отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ганцевичского райисполкома, районным домом ремесел и компанией Uniecofor LLC города Алаверди Лорийской области Армении. Документ был подписан в конце июля, он рассчитан на три года. Стороны планируют организацию и проведение различных мероприятий.

Совместный проект, который назвали "Мост дружбы", стартовал с детской выставки миниатюр "Армения древняя, Армения вечная", подготовленной воспитанниками художественной студии из города Степанаван. Выставка организована при поддержке благотворительного проекта Armenian National Idea и с успехом экспонируется в районном доме ремесел. Здесь же представлены работы участников образцовой любительской студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства "З рога ўсяго многа" при Огаревичском сельском Доме культуры.

Следующим шагом на "Мосту дружбы" стала творческая встреча в центральной районной библиотеке имени В.Ф. Проскурова с живущим в Минске армянским поэтом, переводчиком и художником Сааком Антанесяном. Под псевдонимом Кавес Зариш он пишет стихи, создает живописные полотна, занимается организацией выставок любительского художественного творчества в двух странах, активно пропагандирует белорусскую национальную культуру в Армении. Так, на будущий год при поддержке Uniecofor LLC там планируется представить творчество народных мастеров из Ганцевичского района.

"В нашем районе зарегистрировано более 200 мастеров, которые работают по ткачеству, с вышивкой, соломкой, делают художественную роспись по стеклу, дереву, глине. Хотим представить свое творчество и познакомиться с армянскими мастерами, обмениваться опытом, развиваться. Пока мы это рассматриваем как имиджевый проект. Но не исключено, что в будущем удастся также наладить поставки нашей продукции в ближнее зарубежье", - поделилась планами Алла Занько.

Для закрепления дружеских связей стороны решили создать возле Ганцевичского районного дома ремесел аллею почетных гостей. Первым тую, привезенную из Армении, здесь высадит 12 августа Саак Антанесян.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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  В Ганцевичах началась реализация совместного белорусско-армянского проекта "Мост дружбы", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор районного дома ремесел Алла...
 
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