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Брестское «Динамо» подарило Марадоне Harley Davidson

08.08.2019 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Матиас Морла, адвокат знаменитого аргентинца Диего Марадоны, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, перенесшего операцию на колене, и о подарке от брестского «Динамо», пишет Marca.

Брестское «Динамо» подарило Марадоне Harley Davidson


Он отметил, что восстановление идет по плану. Диего уже может ходить без помощи посторонних.

Кроме того, еще один приятный момент для Марадоны — мотоцикл Harley Davidson, подаренный ФК «Динамо-Брест».

Комментируя это событие, адвокат Марадоны сказал, что аргентинец хочет отблагодарить клуб, в котором он является почетным председателем. И в связи с этим Марадона планирует вновь приехать в Беларусь. «Это место, где он чувствовал большую любовь», — сказал представитель знаменитости.

 
Теги: Брест
 
 
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  Матиас Морла, адвокат знаменитого аргентинца Диего Марадоны, рассказал о состоянии здоровья своего клиента, перенесшего операцию на колене, и о подарке от...
 
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