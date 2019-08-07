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В Ивацевичах перевернулся автомобиль скорой помощи
08.08.2019 09:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 7 августа, вечером в городе Ивацевичи Брестской области столкнулись на перекрёстке легковой Citroen C5 и спецавтомобиль скорой помощи.
Последний в результате перевернулся.
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Вчера, 7 августа, вечером в городе Ивацевичи Брестской области столкнулись на перекрёстке легковой Citroen C5 и спецавтомобиль скорой помощи. Последний в...
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