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В Ивацевичах перевернулся автомобиль скорой помощи

08.08.2019 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 7 августа, вечером в городе Ивацевичи Брестской области столкнулись на перекрёстке легковой Citroen C5 и спецавтомобиль скорой помощи.

В Ивацевичах перевернулся автомобиль скорой помощи

Последний в результате перевернулся.

 
 
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  Вчера, 7 августа, вечером в городе Ивацевичи Брестской области столкнулись на перекрёстке легковой Citroen C5 и спецавтомобиль скорой помощи. Последний в...
 
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