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Выборы — 2019
08.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Выборы
в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва
Сообщение
Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 6 августа 2019 г. № 22 ”Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва“ на территории Витебской области образованы 14 избирательных округов.
Городокский избирательный округ № 21
Витебский, Городокский, Шумилинский районы; часть Железнодорожного района г. Витебска в границах бывшего г.п. Руба.
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Выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва Указ Президента Республики Беларусь № 293 от 5 августа...
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