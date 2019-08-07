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Выборы — 2019

08.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Выборы 
в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва
Выборы — 2019

 

Сообщение

Постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 6 августа 2019 г. № 22 ”Об образовании избирательных округов по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва“ на территории Витебской области образованы 14 избирательных округов.
Территория Городокского района входит в состав Городокского избирательного округа № 21.

Городокский избирательный округ № 21

Витебский, Городокский, Шумилинский районы; часть Железнодорожного района г. Витебска в границах бывшего г.п. Руба.
Количество избирателей – 63 971.
Место нахождения окружной избирательной комиссии: г. Городок, ул. Пролетарская, 2.

 

Сообщение об образовании избирательных округов на территории Витебской области 

 
Теги: Витебск
 
 
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Выборы  в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва Указ Президента Республики Беларусь № 293 от 5 августа...
 
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