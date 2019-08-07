ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто должен платить в кафе? Об этикете для мужчин и женщин рассказывает эксперт

08.08.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дамы и господа, леди и джентльмены — кто они такие сегодня? Как следует себя вести, чтобы иметь право так называться? Должен ли современный джентльмен открывать двери даме и подавать ей руку, когда та выходит из авто? Может ли девушка оплатить счет в ресторане и подарить цветы парню? Что по этому поводу говорит современный этикет, рассказывает Татьяна Гладкая.

Фото: Олег Киндер

Об эксперте:

Дипломированный специалист по этикету, журналист, телеведущая. Автор и ведущая рубрики «Этикет» на телеканале ОНТ (2014−2018 гг.). Выпускница «Австрийской Высшей школы этикета». Консультант по светскому и деловому этикету. Обучалась у таких специалистов по этикету, как: Ксения Ферзь, Мария Буше, принцесса Таня де Бурбон-Пармская и графиня Мари де Тилли.

— Этикет — подвижная субстанция, которая меняется в соответствии с требованием эпохи. Это касается и гендерных отношений. Времена, когда джентльмен обязан был приподнимать шляпу и вставать всякий раз при виде дамы или высокопоставленной персоны, давно и бесследно прошли. Сегодня важен не столько гендер человека, сколько обстоятельства, в которых происходит коммуникация. В бизнесе — одни законы, в светском мире — другие. Также культурные взаимодействия между мужчиной и женщиной будут отличаться в зависимости от возраста, статуса, социальных ролей.

Приветствие

Например, в бытовых ситуациях чаще всего главенствует женщина, а деловая сфера стремится к отсутствию гендерных различий. Возьмем правила приветствия. Светский этикет говорит, что даме представляют джентльмена.

Очень важно рассказать немного о человеке, чтобы новым знакомым была почва для приятной беседы. А игра в пинг-понг «Лена, это Ваня. Ваня, это Лена», скорее всего, закончится неловким молчанием.

Однако если разница в возрасте между людьми велика (например, когда знакомят девочку 10 лет с джентльменом элегантного возраста), правила будут другими: младшего представляем старшему.

И всегда членов семьи представляют гостям, а не наоборот. Потому что именно гостю нужно выказать наибольшее уважение.


То есть если мы собираемся познакомить нашего друга с нашей подругой, то этикетная форма будет следующей: «Елена, познакомься, это мой друг Иван. Ваня, Елена — моя школьная подруга, она художник и сейчас работает над персональной выставкой».

И еще есть одно правило именно светского этикета: при представлении человека, который занимает высокий пост или его деятельность весьма интересна, то не следует сразу же об этом сообщать. Лучше рассказать о каких-то талантах или хобби человека, о том, что вас с ним связывает. Фраза «это мой дядя, он стоматолог», скорее всего, приведет к тому, что этому дяде придется разговаривать с малознакомыми людьми о своей работе, а он пришел на праздник просто повеселиться.

Но совсем иная картина складывается в деловых отношениях. В бизнес-коммуникациях не должно быть различий между женщинами и мужчинами. По крайней мере к этому надо стремиться. Поэтому там вектор уважения стремится к тому, чья должность выше, либо к тому, кто дольше работает в компании, если должности равны, либо же к клиенту и гостю. Следовательно, начальнику представляют подчиненного, а при равных статусах — тому, кто работает в компании дольше, представляют новичка, или старшему — младшего. И отдельно рассматриваются отношения хозяин/гость/клиент. Клиент и почетный гость всегда имеют приоритет.

Рукопожатия и поцелуй руки

Что касается рукопожатий, то в бизнесе инициатива должна исходить от вышестоящего лица либо хозяина, который принимает у себя гостя. Значит, при встрече либо знакомстве директора компании и подрядчика первым руку протягивает именно директор. Но он может этого и не сделать. А такой жест со стороны подрядчика будет расценен как излишняя фамильярность. Пол и гендер при этом не играют роли.

А вот в событиях повседневного уровня руку первой протягивает руку дама. Мужчине по этикету следует ответить тем же жестом, но не инициировать его. Но рукопожатия в светской жизни между мужчинами и женщинами необязательны и случаются не так часто. Здесь более уместны объятия, поцелуи в щеку и поцелуи руки.

Целовать или не целовать руку дамы — личный выбор мужчины. Сегодня такой поцелуй — архаизм, который все же имеет право на жизнь. Но, к сожалению, не многие господа умеют элегантно и эффектно исполнять этот ритуал, и бывают случаи, когда выражение восхищения опошляется неподходящей обстановкой, ситуацией и поведением самого мужчины.


Фото с сайта pixabay.com

Поцелуй руки — жест очень яркий и довольно пикантный, поэтому и обстановка должна быть соответствующей. В офисе это смотрится нелепо, на пляже, в магазине, на улице — также. А вот в эффектных декорациях праздника, например новогоднего бала в оперном театре или другого яркого культурного события, поцелуй руки станет очаровательным комплиментом и даме, и самому джентльмену, который его исполнит элегантно. Как? Во-первых, целовать руку следует самой почетной гостье на празднике или каком-то мероприятии, либо хозяйке дома.

Во-вторых, джентльмен сам склоняется к руке дамы, но никогда не подтягивает руку к себе.

В-третьих, поцелуй руки — это лишь намек на поцелуй. Прикасаться губами к руке дамы не стоит.

С какой стороны

Классический этикет говорит о том, что джентльмен должен идти слева от дамы. Исключение — военный при исполнении, который отдает воинское приветствие. В этом случае мужчина идет справа от дамы, чтобы случайно не задеть ее рукой при приветствии.


Фото: pixabay.com

Сегодня эту традицию стоит соблюдать в двух случаях. Первый — когда мы находимся на очень формальном мероприятии, где прописан каждый шаг участников. Например, это банкет по случаю вручения Нобелевской премии, официальный прием у главы государства или у королевы и т. д. Второй — если джентльмен хочет уберечь свою даму от случайного столкновения с людьми, которые идут навстречу. Так как даже на тротуаре прохожие в нашем регионе придерживаются принципа правостороннего движения.

А вот в неформальной обстановке совершенно неважно, кто с какой стороны идет. Но будет более уместно, если мужчина будет находиться со стороны опасности.

На лестнице свой порядок. В формальной светской обстановке джентльмен, поднимаясь и спускаясь, идет на одну ступеньку впереди и предлагает даме руку для опоры.

В бизнесе никто никого не поддерживает за руку. Исключение — для персон весьма почтенного возраста. А вектор уважения в этом случае направлен либо на руководителя, либо на гостя.

Двери

Должен ли мужчина открывать двери женщине?

Этикет локален и ситуативен, поэтому показатели того, что коммуникация между мужчинами и женщинами происходит на культурном уровне, будут зависеть от времени, места и уровня формальности. Но в любом случае в современном мире требовать от мужчины выполнения архаичных правил нельзя. Ровно так же, как и мужчина не вправе требовать от своей спутницы «рожать детей и варить борщи».

Что же касается дверей, то мы снова должны разделить этикет на светский и деловой. В обычной жизни, когда на арене действий только женщина и мужчина, он может открывать либо придерживать двери авто, квартиры и т. д., выражая этим свою заботу о спутнице. Требовать этого не нужно, но и сопротивляться не стоит. Но если такие проявления галантности не приятны одной из сторон, то лучше проговорить это и попытаться найти общий знаменатель.

И, безусловно, любой воспитанный человек придержит двери метро или подъезда, заботясь о комфорте того, кто идет позади или нуждается в особой помощи. А это пожилые люди, инвалиды, люди с детскими колясками.

Но в бизнесе важен не пол и гендер, а статус и предписания протокола — младший по должности позаботится о комфорте начальника; хозяин офиса откроет двери гостю, личный водитель — боссу, но только если это входит в его обязанности.

Автомобиль

Кстати об автомобиле. Здесь светский и деловой этикет сходятся в том, что если человек едет в такси или в частном авто с малознакомым водителем, то лучше занять место на заднем сиденье. Так мы защитим свою зону комфорта и не вторгнемся в личное пространство другого. Особенно это правило нужно учитывать, если водитель и пассажир — люди разных полов.


Фото: pixabay.com


Самое почетное место в автомобиле — сзади справа. Оно имеет наибольшую дистанцированность от водителя, и на него легче всего сесть со стороны тротуара. Поэтому это место всегда достается самому уважаемому человеку. В светском мире это может быть дама, почетный гость, самая возрастная персона. В бизнесе — сзади справа садится руководитель, глава делегации, также почетный гость или важный клиент, которых сопровождают представители принимающей стороны или компании.

Кстати, почетным пассажирам могут открывать двери как водители, так и другие пассажиры либо встречающие. Как мы помним, пол в бизнесе неважен. Более того, чем больше человек акцентирует внимание на своей гендерной принадлежности, тем менее чистоплотными кажутся его методы продвижения по карьерной лестнице.

А в быту женщина точно не обязана открывать двери своему спутнику равного возраста, но вполне может помочь выйти пожилому джентльмену. Мужчину также никто не заставляет в рамках светского этикета выполнять этот ритуал. Но если это привычное для него поведение — оно достойно аплодисментов.

Подавать руку при выходе из авто также нужно избирательно. В деловой остановке это может быть воспринято как излишнее внимание, граничащее с ухаживанием. В бытовой ситуации — по желанию обоих сторон.

Кто платит?

Это вопрос может решиться еще на стадии предложения, если следовать правилам этикета. Потому что фраза «я приглашаю» и другие ее формулировки означают, что платит тот, кто пригласил. Это касается и деловых, и формальных, и романтических, и даже дружеский отношений.

Например, если работодатель назначает встречу с соискателем в кафе, то за кофе платит именно работодатель. Если журналист приглашает интервьюируемого побеседовать в ресторане, то счет оплачивает журналист. Но всегда есть исключения. Например, если начинающий корреспондент берет интервью у статусной персоны, то вполне допустимо, что именно последний оплатит счет.


Фото: pixabay.com

Такие же правила существуют в отношениях "мужчина и женщина". Если девушка приглашает парня на ужин, в театр, в кино и т. д., то она должна осознавать, что в этом случае финансовая сторона вопроса ложится на ее плечи. Но, конечно, мужчина может предложить разделить это бремя. Кстати, тот кто приглашает, приходит на встречу первым, и неважно, дама это или джентльмен. А вот мнение, что женщина может и даже должна прийти на свиданием минимум на 15 минут позже назначенного времени, уже неактуально. Пунктуальность сегодня — ценное и важное качество, и обладать им должны все. А вот заставлять мужчину стоять с букетом у «памятника» — дурной тон. Правда, цветы на первом свидании — старомодно. И если у мужчины нет задачи вызвать ассоциации со словом «винтаж», то лучше подарить цветы в процессе или в конце вечера.

Можно ли мужчине дарить цветы?

Ответ на вопрос — да, конечно! Более того, цветы, адресованные мужчине, говорят о его высоком социальном либо профессиональном статусе. Ведь если даме можно подарить букет без повода, то джентльмену, как правило, преподносят букет по особому случаю.

Первое свидание в этот список не входит. А вот юбилей, какое-то важное социальное, спортивное, культурное достижение, завершение крупной сделки, повышение по службе, уход на заслуженный отдых — события, заслуживающие шикарного букета. Поэтому цветы можно дарить не только мужчинам-ветеранам, но и родственникам, коллегам, руководителям и возлюбленным.


Фото: unsplash.com

Но важно понимать, какие цветы подходят под определение «мужские». К сожалению, в нашем обществе еще полно стереотипов, поэтому лучше отказаться от бутонов с активными ароматами и нежной расцветкой и пользу цветов, не тревожащих обоняние и радующих глаз яркими красками. Чаще всего это бордовые, фиолетовые, красные, белые и желтые цветы. В декоре лучше избежать бантиков и рюшей. Форма букета зависит от строгости мероприятия и важности персоны. Директору крупной компании лучше преподнести букет вытянутой формы или композицию в горшке или корзине. Родственнику в день его юбилея можно подарить и классический по форме букет его любимых цветов. Но стоит учесть, что если рядом с юбиляром находится его супруга, то цветы дарят ей.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Брестское «Динамо» подарило Марадоне Harley Davidson
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Единство
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика