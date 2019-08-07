Кто должен платить в кафе? Об этикете для мужчин и женщин рассказывает эксперт

Источник материала: Tut.by

Дамы и господа, леди и джентльмены — кто они такие сегодня? Как следует себя вести, чтобы иметь право так называться? Должен ли современный джентльмен открывать двери даме и подавать ей руку, когда та выходит из авто? Может ли девушка оплатить счет в ресторане и подарить цветы парню? Что по этому поводу говорит современный этикет, рассказывает Татьяна Гладкая .

Фото: Олег Киндер Об эксперте: Дипломированный специалист по этикету, журналист, телеведущая. Автор и ведущая рубрики «Этикет» на телеканале ОНТ (2014−2018 гг.). Выпускница «Австрийской Высшей школы этикета». Консультант по светскому и деловому этикету. Обучалась у таких специалистов по этикету, как: Ксения Ферзь, Мария Буше, принцесса Таня де Бурбон-Пармская и графиня Мари де Тилли.

— Этикет — подвижная субстанция, которая меняется в соответствии с требованием эпохи. Это касается и гендерных отношений. Времена, когда джентльмен обязан был приподнимать шляпу и вставать всякий раз при виде дамы или высокопоставленной персоны, давно и бесследно прошли. Сегодня важен не столько гендер человека, сколько обстоятельства, в которых происходит коммуникация. В бизнесе — одни законы, в светском мире — другие. Также культурные взаимодействия между мужчиной и женщиной будут отличаться в зависимости от возраста, статуса, социальных ролей.

Приветствие

Например, в бытовых ситуациях чаще всего главенствует женщина, а деловая сфера стремится к отсутствию гендерных различий. Возьмем правила приветствия. Светский этикет говорит, что даме представляют джентльмена.

Очень важно рассказать немного о человеке, чтобы новым знакомым была почва для приятной беседы. А игра в пинг-понг «Лена, это Ваня. Ваня, это Лена», скорее всего, закончится неловким молчанием.

Однако если разница в возрасте между людьми велика (например, когда знакомят девочку 10 лет с джентльменом элегантного возраста), правила будут другими: младшего представляем старшему.

И всегда членов семьи представляют гостям, а не наоборот. Потому что именно гостю нужно выказать наибольшее уважение.





То есть если мы собираемся познакомить нашего друга с нашей подругой, то этикетная форма будет следующей: «Елена, познакомься, это мой друг Иван. Ваня, Елена — моя школьная подруга, она художник и сейчас работает над персональной выставкой».

И еще есть одно правило именно светского этикета: при представлении человека, который занимает высокий пост или его деятельность весьма интересна, то не следует сразу же об этом сообщать. Лучше рассказать о каких-то талантах или хобби человека, о том, что вас с ним связывает. Фраза «это мой дядя, он стоматолог», скорее всего, приведет к тому, что этому дяде придется разговаривать с малознакомыми людьми о своей работе, а он пришел на праздник просто повеселиться.

Но совсем иная картина складывается в деловых отношениях. В бизнес-коммуникациях не должно быть различий между женщинами и мужчинами. По крайней мере к этому надо стремиться. Поэтому там вектор уважения стремится к тому, чья должность выше, либо к тому, кто дольше работает в компании, если должности равны, либо же к клиенту и гостю. Следовательно, начальнику представляют подчиненного, а при равных статусах — тому, кто работает в компании дольше, представляют новичка, или старшему — младшего. И отдельно рассматриваются отношения хозяин/гость/клиент. Клиент и почетный гость всегда имеют приоритет.

Рукопожатия и поцелуй руки

Что касается рукопожатий, то в бизнесе инициатива должна исходить от вышестоящего лица либо хозяина, который принимает у себя гостя. Значит, при встрече либо знакомстве директора компании и подрядчика первым руку протягивает именно директор. Но он может этого и не сделать. А такой жест со стороны подрядчика будет расценен как излишняя фамильярность. Пол и гендер при этом не играют роли.

А вот в событиях повседневного уровня руку первой протягивает руку дама. Мужчине по этикету следует ответить тем же жестом, но не инициировать его. Но рукопожатия в светской жизни между мужчинами и женщинами необязательны и случаются не так часто. Здесь более уместны объятия, поцелуи в щеку и поцелуи руки.

Целовать или не целовать руку дамы — личный выбор мужчины. Сегодня такой поцелуй — архаизм, который все же имеет право на жизнь. Но, к сожалению, не многие господа умеют элегантно и эффектно исполнять этот ритуал, и бывают случаи, когда выражение восхищения опошляется неподходящей обстановкой, ситуацией и поведением самого мужчины.



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Поцелуй руки — жест очень яркий и довольно пикантный, поэтому и обстановка должна быть соответствующей. В офисе это смотрится нелепо, на пляже, в магазине, на улице — также. А вот в эффектных декорациях праздника, например новогоднего бала в оперном театре или другого яркого культурного события, поцелуй руки станет очаровательным комплиментом и даме, и самому джентльмену, который его исполнит элегантно. Как? Во-первых, целовать руку следует самой почетной гостье на празднике или каком-то мероприятии, либо хозяйке дома.

Во-вторых, джентльмен сам склоняется к руке дамы, но никогда не подтягивает руку к себе.

В-третьих, поцелуй руки — это лишь намек на поцелуй. Прикасаться губами к руке дамы не стоит.

С какой стороны

Классический этикет говорит о том, что джентльмен должен идти слева от дамы. Исключение — военный при исполнении, который отдает воинское приветствие. В этом случае мужчина идет справа от дамы, чтобы случайно не задеть ее рукой при приветствии.



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Сегодня эту традицию стоит соблюдать в двух случаях. Первый — когда мы находимся на очень формальном мероприятии, где прописан каждый шаг участников. Например, это банкет по случаю вручения Нобелевской премии, официальный прием у главы государства или у королевы и т. д. Второй — если джентльмен хочет уберечь свою даму от случайного столкновения с людьми, которые идут навстречу. Так как даже на тротуаре прохожие в нашем регионе придерживаются принципа правостороннего движения.

А вот в неформальной обстановке совершенно неважно, кто с какой стороны идет. Но будет более уместно, если мужчина будет находиться со стороны опасности.

На лестнице свой порядок. В формальной светской обстановке джентльмен, поднимаясь и спускаясь, идет на одну ступеньку впереди и предлагает даме руку для опоры.

В бизнесе никто никого не поддерживает за руку. Исключение — для персон весьма почтенного возраста. А вектор уважения в этом случае направлен либо на руководителя, либо на гостя.

Двери

Должен ли мужчина открывать двери женщине?

Этикет локален и ситуативен, поэтому показатели того, что коммуникация между мужчинами и женщинами происходит на культурном уровне, будут зависеть от времени, места и уровня формальности. Но в любом случае в современном мире требовать от мужчины выполнения архаичных правил нельзя. Ровно так же, как и мужчина не вправе требовать от своей спутницы «рожать детей и варить борщи».

Что же касается дверей, то мы снова должны разделить этикет на светский и деловой. В обычной жизни, когда на арене действий только женщина и мужчина, он может открывать либо придерживать двери авто, квартиры и т. д., выражая этим свою заботу о спутнице. Требовать этого не нужно, но и сопротивляться не стоит. Но если такие проявления галантности не приятны одной из сторон, то лучше проговорить это и попытаться найти общий знаменатель.

И, безусловно, любой воспитанный человек придержит двери метро или подъезда, заботясь о комфорте того, кто идет позади или нуждается в особой помощи. А это пожилые люди, инвалиды, люди с детскими колясками.

Но в бизнесе важен не пол и гендер, а статус и предписания протокола — младший по должности позаботится о комфорте начальника; хозяин офиса откроет двери гостю, личный водитель — боссу, но только если это входит в его обязанности.

Автомобиль

Кстати об автомобиле. Здесь светский и деловой этикет сходятся в том, что если человек едет в такси или в частном авто с малознакомым водителем, то лучше занять место на заднем сиденье. Так мы защитим свою зону комфорта и не вторгнемся в личное пространство другого. Особенно это правило нужно учитывать, если водитель и пассажир — люди разных полов.



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Самое почетное место в автомобиле — сзади справа. Оно имеет наибольшую дистанцированность от водителя, и на него легче всего сесть со стороны тротуара. Поэтому это место всегда достается самому уважаемому человеку. В светском мире это может быть дама, почетный гость, самая возрастная персона. В бизнесе — сзади справа садится руководитель, глава делегации, также почетный гость или важный клиент, которых сопровождают представители принимающей стороны или компании.

Кстати, почетным пассажирам могут открывать двери как водители, так и другие пассажиры либо встречающие. Как мы помним, пол в бизнесе неважен. Более того, чем больше человек акцентирует внимание на своей гендерной принадлежности, тем менее чистоплотными кажутся его методы продвижения по карьерной лестнице.

А в быту женщина точно не обязана открывать двери своему спутнику равного возраста, но вполне может помочь выйти пожилому джентльмену. Мужчину также никто не заставляет в рамках светского этикета выполнять этот ритуал. Но если это привычное для него поведение — оно достойно аплодисментов.

Подавать руку при выходе из авто также нужно избирательно. В деловой остановке это может быть воспринято как излишнее внимание, граничащее с ухаживанием. В бытовой ситуации — по желанию обоих сторон.

Кто платит?

Это вопрос может решиться еще на стадии предложения, если следовать правилам этикета. Потому что фраза «я приглашаю» и другие ее формулировки означают, что платит тот, кто пригласил. Это касается и деловых, и формальных, и романтических, и даже дружеский отношений.

Например, если работодатель назначает встречу с соискателем в кафе, то за кофе платит именно работодатель. Если журналист приглашает интервьюируемого побеседовать в ресторане, то счет оплачивает журналист. Но всегда есть исключения. Например, если начинающий корреспондент берет интервью у статусной персоны, то вполне допустимо, что именно последний оплатит счет.



Фото: pixabay.com

Такие же правила существуют в отношениях "мужчина и женщина". Если девушка приглашает парня на ужин, в театр, в кино и т. д., то она должна осознавать, что в этом случае финансовая сторона вопроса ложится на ее плечи. Но, конечно, мужчина может предложить разделить это бремя. Кстати, тот кто приглашает, приходит на встречу первым, и неважно, дама это или джентльмен. А вот мнение, что женщина может и даже должна прийти на свиданием минимум на 15 минут позже назначенного времени, уже неактуально. Пунктуальность сегодня — ценное и важное качество, и обладать им должны все. А вот заставлять мужчину стоять с букетом у «памятника» — дурной тон. Правда, цветы на первом свидании — старомодно. И если у мужчины нет задачи вызвать ассоциации со словом «винтаж», то лучше подарить цветы в процессе или в конце вечера.

Можно ли мужчине дарить цветы?

Ответ на вопрос — да, конечно! Более того, цветы, адресованные мужчине, говорят о его высоком социальном либо профессиональном статусе. Ведь если даме можно подарить букет без повода, то джентльмену, как правило, преподносят букет по особому случаю.

Первое свидание в этот список не входит. А вот юбилей, какое-то важное социальное, спортивное, культурное достижение, завершение крупной сделки, повышение по службе, уход на заслуженный отдых — события, заслуживающие шикарного букета. Поэтому цветы можно дарить не только мужчинам-ветеранам, но и родственникам, коллегам, руководителям и возлюбленным.



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Но важно понимать, какие цветы подходят под определение «мужские». К сожалению, в нашем обществе еще полно стереотипов, поэтому лучше отказаться от бутонов с активными ароматами и нежной расцветкой и пользу цветов, не тревожащих обоняние и радующих глаз яркими красками. Чаще всего это бордовые, фиолетовые, красные, белые и желтые цветы. В декоре лучше избежать бантиков и рюшей. Форма букета зависит от строгости мероприятия и важности персоны. Директору крупной компании лучше преподнести букет вытянутой формы или композицию в горшке или корзине. Родственнику в день его юбилея можно подарить и классический по форме букет его любимых цветов. Но стоит учесть, что если рядом с юбиляром находится его супруга, то цветы дарят ей.