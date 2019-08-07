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Какой вы астроном? Угадайте созвездие по фото
Источник материала: Tut.by
Трудно найти человека, которого не завораживало бы звездное небо. А вот разбираться в созвездиях и находить их умеют далеко не все. Мы вооружились смартфоном
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Мы отправились в Заславль и поснимали звездное небо над Беларусью, а теперь предлагаем вам распознать на снимках самые известные созвездия, видимые у нас в стране....
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