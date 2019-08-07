Какой вы астроном? Угадайте созвездие по фото

Источник материала: Tut.by

Трудно найти человека, которого не завораживало бы звездное небо. А вот разбираться в созвездиях и находить их умеют далеко не все. Мы вооружились смартфоном Huawei P30 Pro с лучшей в мире по версии DxOMark камерой и отправились в Заславль, чтобы поснимать небосвод. А теперь предлагаем вам проверить свои астрономические знания. Сможете ли отличить Дракона от Зайца? Давайте узнаем.

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Фотографировать по своим правилам легко, когда у вас в руках лучшая в мире мобильная камера Huawei P30 Pro . Искусственный интеллект, потрясающий зум 50X и алгоритмы обработки изображений Leica — когда попробуете, уже не согласитесь на меньшее.