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Брестское «Динамо» подарило Диего Марадоне Harley Davidson
08.08.2019 09:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: marca.com
Знаменитый футболист был поражен щедростью подарка, преподнесенного представителями белорусского клуба.
На днях Марадонна перенес операцию на колене, пока он передвигается на ходунках. Представители брестского клуба «Динамо» решили поддержать легенду футбола и подарили ему мотоцикл Harley Davidson, пишет
По словам друга и адвоката Марадонны Матиаса Морлы, тот был настолько впечатлен подарком, что собирается в скором времени посетить Беларусь, «потому что это место, где он чувствовал себя очень любимым».
В клубе «Динамо-Брест» Марадона является почетным президентом.
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Знаменитый футболист был поражен щедростью подарка, преподнесенного представителями белорусского клуба.
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