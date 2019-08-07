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Tushek TS 900 H Apex: новый 950-сильный гиперкар из Словении

08.08.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Малоизвестная компания Tushek, основанная словенским гонщиком Алешей Тушеком, анонсировала свой гибридный гиперкар TS 900 H Apex. Общественности машину должны показать на гламурном мероприятии Salon Privé, которое пройдет в Великобритании в начале сентября.


Фирма Tushek впервые заявила о себе еще в 2012 году, когда на том же шоу Salon Privé был представлен прототип Renovatio T500. Однако до производства той «двухдверки» со съемной крышей дело так и не дошло. Теперь — очередная попытка словенцев пробиться на рынок эксклюзивных гиперкаров с новой моделью TS 900 H Apex, оснащенной гибридным приводом.


Конструкция кузова — пространственная рама из хромомолибденовой стали, накрытая углепластиковыми панелями. За сиденьями установлен 4,2-литровый V8, ассистируют которому пара электродвигателей, коробка передач — 6-ступенчатая, с секвентальным механизмом переключения. Заявленная Tushek мощность силовой установки на TS 900 H Apex — 950 лошадиных сил, крутящий момент достигает 1400 Нм.


До 100 км/ч гибридный спорткар снаряженной массой 1410 кг «выстреливает» за 2,5 секунды, максимальная скорость по паспорту — 379 км/ч. При этом на одной электротяге TS 900 H Apex способен преодолевать до 50 км. Из прочих особенностей словенского гиперкара — тормозные механизмы Brembo и шины Pirelli Trofeo Series R размерности 235/35 спереди и 305/30 сзади.


О сроках начала продаж и стоимости своего гиперкара в Tushek не обмолвились — возможно, информация на этот счет появятся 7 сентября, когда откроется конкурс Salon Privé.

 
 
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Малоизвестная компания Tushek, основанная словенским гонщиком Алешей Тушеком, анонсировала гибридный гиперкар TS 900 H Apex
 
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