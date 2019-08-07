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«Это будет битва историческая». Девятовский - о том, кого ждать на матч «Европа-США»
Источник материала: Tut.by
9−10 сентября в Минске пройдет легкоатлетический матч между сборными Европы и США, в таком формате соперники еще не встречались. В преддверии события председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский раскрыл несколько секретов
Девятовский отметил, что «это будет битва историческая, впервые. Сюда приедут сильнейшие».
На вопрос журналиста о том, кто же это будет, Вадим ответил:
— Мария Ласицкене из Российский Федерации непобедимая, которая не проигрывает практически никому в последние три-четыре года — это прыжок в высоту. Это Рамиль Гулиев, спортсмен из Турции, чемпион мира на очень зрелищной 200-метровке. И так же практически непобедимая Екатерина Стефаниди — прыжок с шестом, олимпийская чемпионка.
Конечно же, в сборной Европы будут белорусы. Но пока их имена не называются:
— Все наши белорусские легкоатлеты способны бороться за высокие места. То есть я верю в то, что они достойно будут представлять сборную Европы. Для наших спортсменов это играет принципиальную роль. Мы не забываем, что еще разыгрываются лицензии на Олимпийские игры, и на матче можно выполнить лицензию.
Усейн Болт мог бы приехать, но его всё-таки не будет:
— Мы думали его приглашать. Но потом пришли к мысли о том, что все-таки матч Европа-США. Если бы Усейн Болт был бы из США, было бы логично: как почетный гость он придал бы, возможно, значимости. Но мы не хотим терять фокуса именно на континентах, а великий Усейн Болт из Ямайки.
Рассказал Девятовский и о стоимости проведения соревнования (не назвав сумму):
— Во-первых, тут по умолчанию больше, чем просто деньги. Из того, что мы сегодня видим, из ажиотажа, который сегодня проявляется в покупках прав на трансляцию крупнейшими компаниям, такими как NBC, BBC (они будут вести прямой эфир из Минска), и многими другими крупными компаниями. Это по умолчанию, мне кажется, имидж, реклама страны, которая стоит в разы дороже.
Матч сам по себе не такой дорогой с учетом его резонанса. К примеру, чемпионат мира — это сотни миллионов долларов. Чемпионат Европы — это десятки миллионов долларов, потому что легкая атлетика — это дорогая, скажем так, королева спорта. Очень дорогое удовольствие — проводить легкую атлетику.
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Легкоатлетический матч между сборными состоится в сентябре.
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