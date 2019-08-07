«Это будет битва историческая». Девятовский - о том, кого ждать на матч «Европа-США»

Источник материала: Tut.by

9−10 сентября в Минске пройдет легкоатлетический матч между сборными Европы и США, в таком формате соперники еще не встречались. В преддверии события председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский раскрыл несколько секретов в эфире СТВ . Приводим самое интересное из интервью.



Вадим Девятовский. Фото: bfla.eu

Девятовский отметил, что «это будет битва историческая, впервые. Сюда приедут сильнейшие».

На вопрос журналиста о том, кто же это будет, Вадим ответил:

— Мария Ласицкене из Российский Федерации непобедимая, которая не проигрывает практически никому в последние три-четыре года — это прыжок в высоту. Это Рамиль Гулиев, спортсмен из Турции, чемпион мира на очень зрелищной 200-метровке. И так же практически непобедимая Екатерина Стефаниди — прыжок с шестом, олимпийская чемпионка.

Конечно же, в сборной Европы будут белорусы. Но пока их имена не называются:

— Все наши белорусские легкоатлеты способны бороться за высокие места. То есть я верю в то, что они достойно будут представлять сборную Европы. Для наших спортсменов это играет принципиальную роль. Мы не забываем, что еще разыгрываются лицензии на Олимпийские игры, и на матче можно выполнить лицензию.

Усейн Болт мог бы приехать, но его всё-таки не будет:

— Мы думали его приглашать. Но потом пришли к мысли о том, что все-таки матч Европа-США. Если бы Усейн Болт был бы из США, было бы логично: как почетный гость он придал бы, возможно, значимости. Но мы не хотим терять фокуса именно на континентах, а великий Усейн Болт из Ямайки.

Рассказал Девятовский и о стоимости проведения соревнования (не назвав сумму):

— Во-первых, тут по умолчанию больше, чем просто деньги. Из того, что мы сегодня видим, из ажиотажа, который сегодня проявляется в покупках прав на трансляцию крупнейшими компаниям, такими как NBC, BBC (они будут вести прямой эфир из Минска), и многими другими крупными компаниями. Это по умолчанию, мне кажется, имидж, реклама страны, которая стоит в разы дороже.

Матч сам по себе не такой дорогой с учетом его резонанса. К примеру, чемпионат мира — это сотни миллионов долларов. Чемпионат Европы — это десятки миллионов долларов, потому что легкая атлетика — это дорогая, скажем так, королева спорта. Очень дорогое удовольствие — проводить легкую атлетику.