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В Краснодарском крае автобус сорвался с обрыва

08.08.2019 09:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Краснодарском крае автобус сорвался с обрыва

фото: ria.ru

ДТП произошло под Новороссийском. В результате аварии три человека погибли, более 40 потребовалась медицинская помощь.

Падение автобуса с 45 пассажирами произошло в ночь на 7 августа. Это случилось из-за столкновения автобуса с внедорожником Volkswagen Touareg, сообщает ТАСС.

Погибли три человека, пострадали 42. Среди травмированных много детей. Водитель автобуса уже прошел медицинское освидетельствование, в его крови алкоголя не нашли.

 
 
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ДТП произошло под Новороссийском. В результате аварии три человека погибли, более 40 потребовалась медицинская помощь.
 
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