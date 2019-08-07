В Краснодарском крае автобус сорвался с обрыва

Источник материала: Ежедневник



фото: ria.ru

ДТП произошло под Новороссийском. В результате аварии три человека погибли, более 40 потребовалась медицинская помощь.

Падение автобуса с 45 пассажирами произошло в ночь на 7 августа. Это случилось из-за столкновения автобуса с внедорожником Volkswagen Touareg, сообщает ТАСС .

Погибли три человека, пострадали 42. Среди травмированных много детей. Водитель автобуса уже прошел медицинское освидетельствование, в его крови алкоголя не нашли.