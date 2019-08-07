|
В Краснодарском крае автобус сорвался с обрыва
08.08.2019 09:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ria.ru
ДТП произошло под Новороссийском. В результате аварии три человека погибли, более 40 потребовалась медицинская помощь.
Падение автобуса с 45 пассажирами произошло в ночь на 7 августа. Это случилось из-за столкновения автобуса с внедорожником Volkswagen Touareg, сообщает
Погибли три человека, пострадали 42. Среди травмированных много детей. Водитель автобуса уже прошел медицинское освидетельствование, в его крови алкоголя не нашли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло под Новороссийском. В результате аварии три человека погибли, более 40 потребовалась медицинская помощь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)