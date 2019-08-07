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Профилактическая декада «Гостехосмотр» стартовала на Вороновщине

08.08.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Профилактическая декада «Гостехосмотр» стартовала на Вороновщине

С 07 по 17 августа Госавтоинспекцией совместно с Унитарным предприятием «Белтехосмотр» и Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций проводится общереспубликанская декада «Гостехосмотр».

Целью данного мероприятия является усиление контроля за своевременным прохождением гостехосмотра и привлечение внимания к вопросам поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии. В рамках декады будут проводиться рейдовые мероприятия по выявлению автомобилей, эксплуатирующихся без гостехосмотра, не соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов, с поддельными отметками о прохождении Гостехосмотра.

К лицам, эксплуатирующим транспортное средство без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, будут применяться штрафные санкции в размере от 1 до 3 базовых величин, а за совершение данного нарушения повторно в течение года — от 2 до 5 базовых величин.

 Уважаемые автовладельцы, своевременно пройти государственный технический осмотр вы можете на диагностической станции №57, расположенной в аг. Бенякони (время работы с 08.00 до 17.00 , выходной воскресенье, понедельник), и не забывайте, что исправный автомобиль — залог вашей безопасности.

А. Стефанович,

старший госавтоинспектор ОГАИ Вороновского РОВД.

Я. Щетка,

инженер УП «Белтехосмотр».

 
 
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С 07 по 17 августа Госавтоинспекцией совместно с Унитарным предприятием «Белтехосмотр» и Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций...
 
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