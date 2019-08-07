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Бесплатный детский лагерь для детей, которым интересно IT, заработает в Минской области

08.08.2019 10:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 августа 2019 года EPAM и ассоциация «Образование для будущего» в третий раз открывают детский социальный лагерь «Junior Ignite Camp». Об этом сообщает пресс-служба EPAM.


Фото: edu4future.by

Сто талантливых ребят в течение 9 дней будут изучать английский язык, программирование и робототехнику, работать в командах. В этом году участниками лагеря станут подростки (12−14 лет) из 34 городов и поселков Могилевской области, ребята с инвалидностью, подопечные UNHCR и SOS-деревни Боровляны.

Кроме того, в рамках концепции школы предпринимательства ребята познакомятся с особенностями ведения бизнеса и создадут уникальные проекты, которые помогут решить существующие в их школах и городах проблемы. В этом им помогут преподаватели-волонтеры лагеря: программисты, тренера и учителя иностранных языков. В конце смены подростки презентуют свои разработки инвесторам на английском языке.

«Мы считаем, что у каждого ребенка должен быть доступ к качественному образованию в области современных технологий, поэтому в партнерстве с Ассоциацией поддерживаем и организовываем лагерь уже в третий раз. Мы не ставим цель, чтобы дети обязательно захотели связать свою жизнь с технологиями: умение презентовать себя, эмоциональный интеллект, знание программирования, так же, как и иностранных языков, становятся навыками, необходимыми для того, чтобы быть успешным в любой сфере. В каждом ребенке есть потенциал, и наш лагерь — одна из возможностей его раскрыть», — рассказывает о лагере Инна Ефимчук, координатор по КСО EPAM.

Кроме основной программы подростков ждут различные мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и профориентация, творческие конкурсы и викторины.

Участие в образовательной программе (проживание, питание, все дополнительные мероприятия) бесплатное. Дата проведения: 9 — 17 августа 2019 года, место — оздоровительный лагерь «Богатырь» (Минская область, Борисовский район, деревня Дудинка).

За два года участниками программы стали около 200 ребят из Минской и Гомельской областей.

 
 
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Детский социальный лагерь «Junior Ignite Camp» открывается уже в третий раз.
 
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