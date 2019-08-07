Когда velcom станет A1 и что это изменит для абонентов

Источник материала: Tut.by

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 завершает свой ребрендинг. С 12 августа 2019 года компания перейдет к использованию бренда А1. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Фото: пресс-служба А1

Отмечается, что это результат репозиционирования velcom. Последние несколько лет компания активно развивала новые направления бизнеса, например, облачное хранение и обработку данных, интерактивное телевидение, а также развлекательный контент для своих абонентов.

«За появлением в Беларуси А1 стоит намного больше, чем просто смена логотипа velcom. Закреплением нового бренда на рынке мы завершаем 20-летний путь velcom — первого GSM-оператора Беларуси — и открываем новую главу в истории компании как провайдера услуг в сфере телекоммуникаций, информационно-коммуникационных технологий и развлекательного контента. Теперь наши клиенты смогут получать весь спектр предоставляемых компанией продуктов и услуг у одного поставщика под именем А1», — отметил генеральный директор velcom | A1 Гельмут Дуз.

На русском языке новый бренд произносится как «А один», вариант на белорусском языке — «А адзiн». Сочетание первой буквы алфавита и первой цифры в номерном ряду в названии А1 означает «первоклассный», «превосходный». Новые фирменные цвета компании — белый в качестве основного, а также красный и черный в качестве акцентных.

Мы ранее писали , что хотя в других странах, например, в Болгарии, лого А1 обыгрывает национальные мотивы, в Беларуси локального логотипа пока не будет.

Что изменится для абонентов?

Если кратко, то не особо много. Оператор обещает, что для клиентов А1 смена бренда не повлечет за собой необходимость заключения новых соглашений либо замены абонентского оборудования — SIM-карт, маршрутизаторов, телевизионных приставок и тому подобного. Условия заключенных ранее договоров (в том числе касающихся приобретения оборудования в рассрочку) сохраняются.

При этом на экранах смартфонов и других устройств имя сети velcom сменится на A1 BY.

Использование компанией в коммуникации брендов velcom и velcom | A1 будет прекращено начиная с 12 августа.

A1 — провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. До августа 2019-го компания вела операционную деятельность под брендом velcom. С ноября 2007 года компания входит в состав группы A1 Telekom Austria Group — провайдера телекоммуникационных услуг и цифровых решений в Центральной и Восточной Европе с общим числом пользователей более 25 млн. Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,87 млн человек, более 1 млн домохозяйств имеют доступ к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве районных центров.