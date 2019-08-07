Лучшие способы для снижения уровня сахара в крови

Источник материала: Новости Хотимска

При диабете второго типа уровень глюкозы в крови становится аномально высоким. Если не лечить состояние, то появятся серьезные проблемы со здоровьем.

Эксперт Гудрун Йонссон изучила проблему и назвала лучшие способы, позволяющие снизить сахар. Недостаток питьевой воды приводит к снижению энергии, головным болям, обезвоживанию, которое мозг часто воспринимает за голод.

Жидкость не имеет калорий и вредных примесей, поэтому поможет почкам вывести из организма лишний сахар. Регулярные физические упражнения способны повысить чувствительность к инсулину. Спорт забирает излишки глюкозы, преобразуя ее в энергию для питания мышц.

Снизить сахар помогут продукты с низким гликемическим индексом. Для тех, кто не может отказаться от сладкого, подойдет белковый Брауни, сделанный из сливового пюре. Недостаток сна вызывает чувство усталости и раздражительности, а также повышает уровень сахара.

При бессоннице хорошо использовать цифровую детоксикацию и медитацию. Углеводы являются важным макроэлементом для здорового питания. Они обеспечивают организм большим количеством легкодоступной энергии.

В процессе переваривания вещества производят много сахара, но, если его не направить его в нужное русло, он превратиться в жир. Клетчатка помогает предотвратить так называемые сахарные порывы и колебания энергетических уровней, через которые проходит организм при переработке богатых сахаром продуктов.

Пищевые волокна хорошо подавляют чувство голода и помогают бороться с тягой к тортам и конфетам. Не стоит бояться жира, так как он замедляет скорость превращения углеводов в глюкозу.