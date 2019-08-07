Правила для построения гармоничных отношений в семье

Источник материала: Новости Хотимска

Психология отношений супругов интересует многих. Часто, надевая обручальное кольцо на палец своей половинке, люди не задумываются о трудностях замужества, которые ожидают их в будущем.

Мы склонны идеализировать своего партнера и будущую картину развития событий. Мало кто объективно подходит к оценке шансов, что семейная жизнь будет счастливой и беззаботной. Между тем, каждый из нас иногда нарочно, а иногда нет, но всё же совершает действия, которые могут негативно отразиться на наших отношениях с партнером.

Мы выяснили, что омрачает и приносит разлад в жизнь супругов и каких действий следует избегать, чтобы сохранить гармоничные отношения в семье.

Права и обязанности супругов

Чтобы крепкая семья не разрушилась, каждому из супругов следует знать свои права и обязанности в браке. Статистика показывает, что люди, вступающие в брак до 20 лет, чаще конфликтуют и разводятся, нежели те, кто обменялся клятвами уже в зрелом возрасте.

Это происходит потому, что молодые люди, ослепленные влюбленностью, не устанавливают правил, забывают оговорить границы дозволенного и, как результат, не знают, чего от них ожидает партнер. Молодожены надеются, что их вторая половинка сама поймет, что делать можно, а чего не стоит. Но это не так. Из-за недомолвок и недопонимания между супругами и возникают конфликты.

Помимо прочего, существуют общие правила поведения, которых стоит придерживаться семейному человеку.

Долгие обиды

Ссоры — неотъемлемая часть совместной жизни. Бытовые проблемы имеют тенденцию надоедать и значительно ухудшать нам настроение. Нас учили сдерживать себя, когда обидно, и не высказывать свое недовольство, чтобы никого не обидеть. Однако, когда обиды накапливаются, а раздражение всё растет и растет, это грозит большим выплеском негативных эмоций и развитием скандала в семье.





Психологи советуют решать проблемы по мере их поступления, не проглатывать обиды, а открыто говорить с партнером о том, что тебя волнует.

Потеря контроля над собой

Никогда не позволяй негативным эмоциям брать над тобой верх. Чаще всего приходиться сожалеть о том, что сгоряча сказал или сделал, поддавшись минутному настроению. Если чувствуешь, что накал ссоры достигает своего апогея, остановись. Остановка скандала поможет принять правильное решение проблемы и найти самый оптимальный выход из ситуации.

Негативные отзывы о муже

Женщины часто обсуждают с близкими подругами свои отношения с мужчинами, и в этом нет ничего предосудительного. Полезно советоваться с кем-то, кому доверяешь, если ты попал с сложную ситуацию и не можешь самостоятельно найти решение. Однако стоит понимать, что можно рассказать, а с чем ты всё-таки должна разобраться самостоятельного.

Твой муж — это твой выбор и твое отражение. Постоянные жалобы на супруга указывают на несостоятельность женщины управлять своей жизнью и прежде всего принижают ее собственные достоинства. Прежде чем запятнать доброе имя своего суженого, вспомни, почему вышла за него замуж и какие хорошие вещи он для тебя сделал.

Унижение супруга перед детьми

Что касается воспитания детей, то в этом вопросе родители уж точно должны выступать единым целым. Авторитет отца, как и матери, должен быть непререкаемым. Ребенок не должен наблюдать родительских ссор, так как это может негативно сказаться в будущем на его взаимоотношениях с противоположным полом. Взаимное уважение — это одна из основ счастливого брака, постарайся почаще его проявлять по отношению к любимому.

Манипуляция интимной близостью

Лишить мужчину близости — одна из самых основных манипуляций, доступных женщинам. Многие жены таким образом пытаются управлять партнером, чтобы добиться желаемого. Однако в таком случае совместная жизнь просто превращается в товарно-денежные отношения, а на таких основаниях счастливую семью не построишь.

Лишение личного пространства

У каждого из супругов должно быть свое личное пространство. До брака у вас обоих были свои собственные желания, увлечения и хобби, после регистрации отношений всё это никуда не пропадает. Как бы долго вы ни были женаты, у каждого должен оставаться свой укромный уголок, где можно восстановиться и набраться сил.

Посягательство на личное пространство супруга возникает вследствие неуверенности в себе и отсутствии собственных интересов или же от нехватки внимания и заботы. Чтобы справиться с проблемой, поговори об этом со своей второй половинкой и договоритесь о совместном времяпрепровождении.

Разделение вещей на «твое» и «мое»

Это касается и финансовых вопросов, и распределения сил на родственников, и всего остального. Выделите с мужем общий бюджет на ведение хозяйства и найдите равноценное время для родителей с обеих сторон.

Именно те женщины чаще всего подвержены одиночеству, которые пренебрегают этими запретами и не могут гармонизировать отношения с мужчинами.

Секрет счастья осознанной женщины состоит в мудрости и умении быть терпимой.