Башня черепов или Челе-Кула

Источник материала: Новости Хотимска

Довольно жуткая «Башня черепов» была построена турками из черепов сербов, убитых в битве на горе Чегар в 1809 году.

Увидев быстро приближающиеся турецкие войска, сербский командир Стефан Синджелич взорвал склад пороха, убив себя и своих воинов, чтобы спасти их от пыток захватчиками.

Визирь Хуршид-паша приказал обезглавить 952 повстанцев, а их черепа встроить в стены 4,6-метровой башни. Со временем некоторые черепа выпали со стен, а другие забрали родственники для захоронения.

По состоянию на 2013 год в Челе-Кула осталось 58 черепов.