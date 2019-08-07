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Башня черепов или Челе-Кула
08.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Довольно жуткая «Башня черепов» была построена турками из черепов сербов, убитых в битве на горе Чегар в 1809 году.
Увидев быстро приближающиеся турецкие войска, сербский командир Стефан Синджелич взорвал склад пороха, убив себя и своих воинов, чтобы спасти их от пыток захватчиками.
Визирь Хуршид-паша приказал обезглавить 952 повстанцев, а их черепа встроить в стены 4,6-метровой башни. Со временем некоторые черепа выпали со стен, а другие забрали родственники для захоронения.
По состоянию на 2013 год в Челе-Кула осталось 58 черепов.
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Довольно жуткая «Башня черепов» была построена турками из черепов сербов, убитых в битве на горе Чегар в 1809 году. Увидев быстро приближающиеся турецкие войска,...
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