Та Прум, Камбоджа

Источник материала: Новости Хотимска

Храм Та Прум расположен в городе Ангкор. Он был возведен в конце XII веке королем Кхмерской Империи — Джаяварманом VII. Храм служил монастырем и центром обучения буддистов.

Та Прум был заброшен к XV веку в джунглях. Сегодня он выглядит очень впечатляюще благодаря тому, что растения обвивают стены сооружения и создают просто уникальный вид.

Ta Prohm (Та Пром, Та Прум, Та Прохм, Тапром)в переводе с кхмерского означает «предок Брахмы». Однако, изначально его название упоминается как Rajavihara (Королевский монастырь). Он представляет собой буддийский храмовый комплекс и входит в структуру г. Ангкор.

Наибольшего расцвета достиг к XIII в., здесь проживало более 12 тысяч человек, но, как и весь город Ангкор, в середине XV в. разрушен сиамскими войсками и заброшен.

Расчистка комплекса была начата в 20-х годах XIX в. Однако, специалистами, проводившими работы по восстановлению Та Прома, было принято решение не менять кардинально внешний вид храма и его окружающую обстановку. Поэтому сегодня это единственный храм, «поглощенный» джунглями, стены и башни которого опутали корни деревьев, и сделано это было сознательно.

Большую известность среди туристов Та Пром получил после съемок фильма с участием Анджелины Джоли «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». В честь этого события камбоджийцы неофициально переименовали его в Храм Анджелины Джоли.